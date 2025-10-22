Antonela Roccuzzo mostró su exigente rutina de entrenamiento: “Todo era risas hasta que…”

Antonela Roccuzzo volvió a compartir con sus seguidores parte de su rutina de entrenamiento, y una vez más dejó en claro su constancia y disciplina en el gimnasio. La esposa de Lionel Messi publicó en sus historias de Instagram una foto desde el box de musculación, acompañada de una frase que rápidamente se hizo viral entre los fanáticos del fitness: “Todo eran risas hasta que tocaron las sentadillas búlgaras”, escribió junto a un emoji riéndose y un corazón blanco.

La exigente rutina de entrenamiento de Antonela Roccuzzo

En otra ocasión, la rosarina, que suele entrenar junto a su amiga y coach de confianza, mostró el momento en el que trabajaba en la máquina de fuerza con barra, un ejercicio ideal para tonificar piernas y glúteos. Sus publicaciones suelen destacar su compromiso con el entrenamiento y su estilo de vida saludable.

Antonela Roccuzzo

Roccuzzo, de 37 años, supo convertir en un verdadero referente del bienestar físico. Además de mantener una rutina regular de entrenamiento, combina ejercicios funcionales con trabajo de fuerza y levantamiento de pesas, siempre acompañada de profesionales que supervisan su evolución. En varias oportunidades ha compartido en sus redes clips de sus rutinas, que incluyen ejercicios como hip thrusts, peso muerto y zancadas.

En otra imagen reciente se la vio realizando una sentadilla con barra, luciendo un conjunto deportivo rojo y negro, con el que dejó ver la potencia y técnica que ha logrado con los años. Este tipo de ejercicios, centrados en el tren inferior, son claves para mejorar la fuerza y la estabilidad, dos aspectos fundamentales para cualquier rutina avanzada.

Antonela Roccuzzo

Su compromiso con el deporte también se refleja en su vínculo con distintas marcas de indumentaria deportiva, de las que es embajadora. Más allá de su vida familiar junto al capitán de la Selección Argentina y sus tres hijos, la rosarina ha sabido construir una imagen propia, ligada al fitness, la moda y el bienestar.

Entre risas, disciplina y mucha constancia, Antonela Roccuzzo demuestra que detrás de cada foto perfecta hay horas de esfuerzo y dedicación. Y aunque asegura disfrutar del proceso, parece que ni siquiera a ella le resultan fáciles las temidas “sentadillas búlgaras”.

F.A