Lejos de la conducción, el nuevo proyecto de Susana Giménez: “El año que viene”

Susana Giménez sigue los pasos de Moria Casán, quien recientemente llegó a la ficción con una serie basada en su vida. En medio de este nuevo fenómeno televisivo, la diva fue consultada por sus próximos proyectos y sorprendió al revelar que también avanza una producción sobre su propia historia.

Moria Casán y Susana Giménez

Durante un móvil con DDM (América TV), la mítica presentadora confirmó que la serie sobre su vida se realizará el próximo año: “Sí, la van a hacer el año que viene”, aseguró la diva de los teléfonos, quien por el momento decidió mantenerse alejada de la televisión y no tiene previsto regresar con un programa durante este año.

Susana Giménez habló de la serie de Moria Casán

Durante la charla, Susana Giménez también se refirió a algunas de las situaciones de su propia historia que fueron representadas en la ficción sobre Moria Casán. Entre ellas apareció el episodio relacionado con las gemelas albinas, sobre el que la conductora aseguró que se trataba de una situación real.

“Es verdad, Miguel Romano les compraba a algunas albinas”, afirmó al ser consultada por aquella escena. Además, tuvo palabras de elogio para Leticia Brédice, quien la interpretó en la serie: “Espléndida”, respondió cuando le preguntaron qué le había parecido el trabajo de la actriz.

La contundente respuesta de Susana Giménez sobre su regreso a la televisión

Más allá de los proyectos de ficción, Susana Giménez fue consultada sobre la posibilidad de volver a ponerse al frente de un programa durante los próximos meses. Sin dar demasiadas vueltas, la conductora respondió: “Este año no”. De esta manera, su regreso a la pantalla como presentadora deberá esperar, mientras continúa el desarrollo de sus próximos proyectos.

Susana Giménez aseguró que no regresará a la televisión este año

La trayectoria profesional de Susana Giménez

Susana Giménez nació el 29 de enero de 1944 en Buenos Aires y construyó una trayectoria de casi seis décadas dentro del espectáculo argentino. Sus primeros pasos fueron en el modelaje y alcanzó gran popularidad en 1969, cuando protagonizó la recordada publicidad del jabón Cadum. A lo largo de su carrera, filmó más de 30 películas, entre las que se destaca La Mary, de 1974, y protagonizó importantes éxitos teatrales como Las mariposas son libres.

Susana Giménez tiene una exitosa carrera en los medios

Sin embargo, su gran consagración llegó en televisión a partir de 1987, cuando comenzó Hola, Susana, ciclo de entretenimientos que posteriormente pasó a llamarse Susana Giménez y se convirtió en uno de los programas más emblemáticos de la pantalla argentina. Su extensa trayectoria le valió más de 30 premios Martín Fierro, entre ellos las estatuillas de Oro, Platino y Brillantes. Ahora, su vida también será llevada a la ficción, sumándose a una tendencia que ya tuvo como protagonista a su histórica colega y rival televisiva, Moria Casán.