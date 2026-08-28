La eterna amistad de Moria Casán y Susana Giménez: más de cuatro décadas de cruces mediáticos y mitos de rivalidad

El estreno de la serie sobre la vida de Moria Casán volvió a poner bajo la lupa algunos de los capítulos más recordados de su carrera. Entre ellos aparece Susana Giménez, otra de las grandes protagonistas de una época dorada del espectáculo argentino. Las dos fueron figuras centrales de los años 80, cuando el teatro de revista, el cine y la televisión reunían a las estrellas más importantes del país.

Moria Casán celebra el máximo el estreno de su biopic en el marco de sus 80 años

Moria y Susana compartieron escenarios, camarines y grandes nombres de la escena nacional, pero con el paso de los años sus caminos tomaron rumbos diferentes. Entre ellas hubo cercanía, distancia y encuentros que quedaron en la memoria de la televisión. Una relación que nunca terminó de definirse como amistad ni como enemistad, pero que atravesó buena parte de sus vidas.

Moria Casán y Susana Giménez, juntas en los escenarios de los años 80

Mucho antes de convertirse en La One y La Su, Moria Casán y Susana Giménez fueron dos jóvenes figuras que buscaban hacerse un lugar en el mundo del espectáculo. El teatro de revista fue uno de los escenarios que compartieron y donde coincidieron con dos de los grandes capocómicos de aquella época: Alberto Olmedo y Jorge Porcel.

Moria Casán y Susana Giménez en la década de los 80

Moria Casán y Susana Giménez junto a Jorge Porcel

Ahora, la serie sobre la vida de Moria recuperó una escena ambientada en el teatro Metropolitan, durante la época de La revista de las súper estrellas. Allí, las dos compartían cartel con Olmedo y Porcel y la ficción muestra a Susana molesta por el comportamiento de Porcel. En ese momento, Moria aparece como su compañera y sale en su defensa: “Dejame bailar a mí, vas a ver cómo recula. Voy a ubicarlo, Su”, le dice en la escena. El momento recupera una imagen de aquella relación que con el tiempo quedó opacada por las declaraciones y los cruces públicos: la de dos mujeres que compartían escenario y también ciertos códigos detrás de escena.

Moria Casán y Susana Giménez estrellas de la época dorada de Argentina

Moría Casán y Susana Giménez: de compañeras a protagonistas de una particular relación televisiva

Con los años, Moria Casán y Susana Gimenez comenzaron a construir carreras muy diferentes. La One hizo del teatro uno de los grandes pilares de su trayectoria y mantuvo una fuerte presencia en televisión, mientras que La diva de los teléfonos encontró en la pantalla chica el lugar desde el que se convirtió en una de las conductoras más importantes del país.

Moria Casán y Susana Giménez, las eternas "amienemigas"

La distancia profesional no evitó que siguieran cruzándose. Moria, fiel a su estilo, comenzó a referirse a Susana con su famosa “lengua karateka” y en distintas oportunidades le hizo un particular reclamo: había visitado muchas veces el programa de Giménez, pero sentía que la conductora no había tenido la misma deferencia con sus espacios. Las declaraciones alimentaron durante años la idea de una rivalidad entre ambas. Sin embargo, cada vez que volvían a encontrarse frente a las cámaras, la historia adquiría otro tono.

La polémica relación de Moria Casán y Susana Giménez

Tras años de idas y venidas, fue la propia Moria Casán quien se encargó de ponerle un límite a esa interpretación sobre su vínculo: “Nuestra relación quedó anclada en los 80’s, porque ni nos hablamos ni nos saludamos para nuestros cumpleaños. Reconozco que he dicho cosas ofensivas, pero siempre fueron en j…”, aclaró.

Moria Casán y Susana Giménez lograron mantenerse vigentes hasta la actualidad

La confesión dejaba en claro que, pese a haber compartido tantos años de profesión, nunca construyeron una amistad cotidiana. Sus vidas siguieron caminos diferentes y el contacto quedó principalmente ligado a los espacios del espectáculo. Aun así, Moria aseguró recientemente que no existe un enojo entre ellas: “No estoy enojada con Susana Giménez, te juro, ¿cómo voy a estar enojada? Sería una loca si estoy enojada. Nunca me dio nada para enojarme”, sostuvo.

Así, después de más de cinco décadas, la historia entre Moria Casán y Susana Giménez continúa siendo tan particular como sus protagonistas. Fueron compañeras en los comienzos, compartieron éxitos y escenarios, atravesaron distintas etapas de sus carreras y también protagonizaron cruces que quedaron en la memoria, sin embargo, nunca necesitaron convertirse en amigas íntimas para formar parte de una misma historia.