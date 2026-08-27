La predicción de Sofía Gala a Susana Giménez sobre la cantidad de hijos que iba a tener: “Salí corriendo a decirle a mamá”

La serie de Moria Casán en Netflix ha logrado no solo captar la atención del público por su narrativa y producción, sino también por abrir una ventana a los recuerdos y anécdotas que han marcado la historia de la familia de la reconocida diva argentina. Entre los detalles que se han viralizado en las redes sociales, destaca un video que remonta a una de las primeras visitas de Sofía Gala, la hija de la One, al programa de Susana Giménez, en donde la joven reveló una predicción que terminó cumpliéndose en la vida real.

La profecía de Sofía Gala que terminó cumpliéndose

Tras el éxito de la biopic de Moria Casán en Netflix, comenzó a circular un clip en redes sociales que muestra a Sofía Gala de apenas unos años, en una entrevista con Susana Giménez que en el presente sigue asombrando a los usuarios de Internet por el comentario que hizo la hija de la One en el pasado.

Moria Casán con Sofía Gala cuando era una niña//Instagram

En aquella ocasión, la pequeña contó que días atrás una vidente le había leído la palma de la mano y que había preguntado cuántos hijos tendría en el futuro. La respuesta fue clara: dos, una nena y un varón. La niña, con sinceridad y en su estilo típico, confió a Susana. “Yo le pregunté tía, ‘¿sabés cuántos hijos voy a tener?’, ‘Si una nena y un varón’”, dijo y agregó con humor: “Bajé corriendo a decirle a mi mamá ‘vas a tener dos chicos…hincha pelotas igual que yo’”.

En este sentido Susana Giménez remató el testimonio de la hija de Moria Casán con una simpática frase con su característico tono, comentó: “¡Qué contenta se habrá puesto mamá!”, en referencia a la alegría que seguramente sintió la diva al escuchar la predicción de su hija.

Sofía Gala//Instagram

Y, efectivamente, con el tiempo, la historia se hizo realidad. Sofía Gala, hoy una reconocida actriz y figura del espectáculo, tiene dos hijos: Helena y Dante. La predicción de la vidente, que en aquel momento parecía una simple anécdota infantil, se convirtió en una hermosa coincidencia que sigue impactando al público.

El rol de los hijos de Sofía Gala en la serie de Moria Casán

En la serie en Netflix, titulada simplemente “Moria”, ha reavivado el interés por cada etapa y acontecimiento importante en la vida de la legendaria artista argentina. La biopic, que narra desde sus inicios en el mundo del espectáculo hasta su consolidación como una de las figuras más influyentes del país, también ha puesto en evidencia el fuerte lazo familiar que la une a sus nietos, los hijos de Sofía Gala. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la participación directa de Dante y Helena en la producción, una decisión que sorprendió a muchos seguidores y que refleja la importancia que la familia Casán mantiene en su legado.

Helena, la hija de Sofía Gala//Instagram

Helena Tuñón, de 17 años, hija de la actriz y Diego Tuñón, tuvo un papel destacado en la serie de Netflix. Aunque inicialmente se pensaba que su interés principal era la dirección cinematográfica, su talento para la actuación y su parecido físico con su abuela la llevaron a interpretar a una versión adolescente de Moria en episodios en los capítulos seis y ocho, dejando perplejo al público por su naturalidad y carisma.

Dante, hijo de Sofía Gala//Instagram

Por otro lado, Dante Della Paolera, de 11 años, hijo de Sofía Gala con Julián Della Paolera, tuvo un papel en el capítulo final de la serie. En esa escena, Dante apareció interpretándose a sí mismo en medio de los preparativos para el festejo de cumpleaños número 80 de Moria Casán, lo que generó una conexión aún más cercana entre la ficción y la realidad.