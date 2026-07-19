El mensaje de Susana Giménez para Lionel Messi y la selección argentina: "El mundo no te olvidará jamás"

Pese al trago amargo que dejó la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, Susana Giménez utilizó sus redes sociales para expresar su orgullo por el desempeño del equipo y, especialmente, por Lionel Messi. Consciente de que se trató del último Mundial del capitán argentino, la conductora no ocultó su emoción y le dedicó un sentido mensaje de agradecimiento, en el que destacó su entrega, liderazgo y el legado imborrable que dejó vistiendo la camiseta albiceleste.

Susana Giménez le dedicó unas palabras a Lionel Messi y a la Scaloneta

Para millones de argentinos, la final del Mundial 2026 dejó un sabor amargo no solo por la derrota frente a España, sino también por significar el último partido de Lionel Messi en una Copa del Mundo. En ese contexto, Susana Giménez, una de las más fervientes seguidoras de la Selección Argentina, recurrió a sus redes sociales para homenajear al equipo dirigido por Lionel Scaloni. La conductora destacó el esfuerzo y la entrega del plantel a lo largo del certamen y, especialmente, le dedicó unas emotivas palabras al capitán de 38 años, a quien agradeció por el legado imborrable que dejó con la camiseta celeste y blanca.

Lionel Messi con Susana Giménez | Instagram

Este domingo 19 de julio, la célebre conductora siguió la última función de la cita mundialista desde la comodidad de su casa mientras continúa con la recuperación de la operación de una hernia de disco a la que fue sometida días atrás. Tras el partido, la conductora tomó su celular, ingresó a sus redes sociales y compartió una emotiva carta abierta dedicada a la Scaloneta, en la que expresó su orgullo por el recorrido del equipo y su admiración por el capitán albiceleste.

Por esta razón, compartió un emotivo mensaje dedicado a la Scaloneta. "Gracias Selección Argentina por tantas alegrías, entregaron todo, pero no se pudo, no importa, las sonrisas y el amor por la bandera superan este momento de tristeza", comenzó escribiendo. Luego, le dedicó unas palabras al futbolista portador de la camiseta número 10: "¡Gracias, gracias, gracias, Messi! Gracias por tanta alegría, por tu conducta intachable, por tu fuerza de campeón invencible". Finalmente, cerró su publicación con una frase que conmovió a sus seguidores: "¡El mundo no te olvidará jamás!".

El mensaje de Susana Giménez a Lionel Messi | Instagram

La relación entre Susana Giménez y Lionel Messi

Cabe recordar que, durante varios de los encuentros correspondientes a las instancias decisivas del Mundial 2026, Susana Giménez estuvo presente en las tribunas junto a Marley para alentar a la al seleccionado nacional, dejando en claro, una vez más, la profunda admiración que siente por los colores celeste y blanco y, en especial, por Lionel Messi.

El vínculo entre ambos se remonta a la previa de la Copa América, cuando coincidieron en el amistoso entre Argentina y Perú. En aquella oportunidad, la conductora tuvo la posibilidad de saludar al capitán y protagonizó un cálido -e insólito- intercambio que quedó marcado por el afecto mutuo. Messi le confesó que su mamá era una gran admiradora de la diva y que se quería sacar una foto con ella para que su mamá la ponga en el living de su casa, un gesto que emocionó profundamente a Susana. "¡Ay, me vas a matar de amor! No me digas eso", respondió ella llena de emoción.

Desde aquel entonces, la relación entre ambos se mantiene desde el afecto y la admiración mutua. "Mi relación con él es una cosa increíble", aseguró al referirse al vínculo que construyó con el jugador a lo largo de los años. En este marco, la diva de los teléfonos reveló en una entrevista que le concedió a Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, cuál es su relación con Celia Cuccittini, la mamá del goleador. "La última vez ella fue al teatro a verme en Punta del Este y fuimos a comer. Es tan tímida, tan educada... Yo le dije que venga a mi cumpleaños y me decía ‘no, no, ¿qué me pongo?’. ‘Pero ¿qué me estás diciendo? Si vos te podés poner lo que quieras’. ‘No, no, pero me da vergüenza’. La amás, es como Messi. Es igual, fue criado por una mujer así, sencilla, humilde".

Lionel Messi con Susana Giménez | Instagram

De esta manera, Susana Giménez se sumó a las miles de muestras de cariño para la Scaloneta que inundaron las redes sociales tras la final del Mundial 2026. Con un mensaje de agradecimiento para el seleccionado nacional y, especialmente, para Lionel Messi, la célebre conductora volvió a expresar su admiración por el legado que dejó con la camiseta argentina.