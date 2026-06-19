Lejos de la moda, el exitoso nuevo proyecto de Benito Fernández

Durante décadas, Benito Fernández fue una de las figuras más destacadas de la moda argentina. Sus colecciones, desfiles y diseños lo convirtieron en un referente de la industria, construyendo una trayectoria que trascendió las pasarelas y lo posicionó como una personalidad reconocida del mundo fashion.

Benito Fernández

Sin embargo, recientemente el diseñador decidió ampliar sus horizontes profesionales y apostar por un desafío completamente distinto. A través de sus redes sociales, Benito Fernández anunció el lanzamiento de su primer desarrollo inmobiliario, un proyecto que definió como "un sueño hecho realidad" y que representa su desembarco formal en el sector del real estate.

Benito Residences, la primera apuesta inmobiliaria del diseñador

El emprendimiento de Benito Fernández llevará el nombre de Benito Residences y estará ubicado en la ciudad de La Plata, más precisamente en la esquina de avenida 51 y calle 4, dentro de una de las zonas con mayor crecimiento de la capital bonaerense, conocida como La Plata Soho.

Según explicó el propio Benito Fernández, eligió comenzar esta nueva etapa en la ciudad por el vínculo que siente con su historia, su arquitectura y su riqueza cultural. Además, destacó el potencial que observa en la zona para impulsar propuestas innovadoras vinculadas al desarrollo urbano. El proyecto contempla unidades funcionales de uno y tres ambientes y busca trasladar conceptos asociados al diseño de autor al ámbito de la vivienda.

Un nuevo desafío de Benito Fernández

La iniciativa de Benito Fernández se está llevando a cabo junto a Massey Desarrollos Urbanos y Mandaglio Estudio, empresas que participan en la planificación y ejecución del proyecto. Actualmente, Benito Residences se encuentra en etapa de desarrollo y representa el primer paso concreto del diseñador dentro del mercado inmobiliario.

Benito Fernández

Lejos de las pasarelas, pero sin abandonar su impronta creativa, Benito Fernández apuesta a una nueva faceta profesional que combina diseño, arquitectura y desarrollo urbano. Con este proyecto, el empresario suma un nuevo capítulo a una carrera marcada por la innovación y la búsqueda constante de desafíos.