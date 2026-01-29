Benito Fernández: “Yo no quiero que el Estado me regale nada, sino que apoye a la industria”

La industria de la moda es una de las más observadas por las celebridades, por su amor por el arte y las nuevas tendencias que se proponen entre los diseñadores. Sin embargo, en las últimas semanas, muchos usuarios comenzaron a hablar de las complicaciones que surgen dentro de la misma. Es así como Benito Fernández se sinceró con sus seguidores y espectadores de la televisión argentina, y expresó su preocupación por la actualidad, denunciando que tuvo que cerrar su línea de ropa industrial.

Benito Fernández expresó su preocupación por la industria de la moda: “Yo no quiero que el Estado me regale nada, sino que apoye a la industria”

Benito Fernández es uno de los diseñadores más elegidos por las celebridades. Su paleta colorida y propuestas disruptivas lo coronaron como uno de los más queridos por los fanáticos fashionistas que lo acompañaron a lo largo de todos sus años de carrera. Sin embargo, en las últimas horas, confirmó a A24 que había tenido que cerrar su Prêt-à-porter el año pasado, debido a las complicaciones económicas que aparecieron en la industria. "Por tercera vez en mi país me fundí: en el 2001, en 2020 y en 2025", expresó en vivo, y sus dichos se viralizaron en redes sociales.

De esta manera, explicó que aún continúa con la alta costura, y mantiene las licencias de la marca, que son los perfumes, las zapatillas, muebles, además de un edificio. Sin embargo, denunció su preocupación por la falta de interés. “¿Cómo se puede invertir en un lugar donde la carga impositiva es del 52%? Yo no quiero que el Estado me regale nada, sino que apoye a esta industria, como lo hizo España hace 30 o 40 años, y Brasil hace 20. Hoy esos países son potencias en la moda, cuando antes prácticamente no existían en ese sector", sentenció.

De abandonar la carrera de Derecho a ser uno de los diseñadores más queridos de la Argentina

Tras abandonar la carrera de Derecho y formarse alrededor del mundo en el ámbito fashionista, Benito Fernández fundó su propia marca, centrada inicialmente en la alta costura, en 1987. Así saltó a la fama tras vestir a Máxima Zorreguieta, Reina de los Países Bajos, o figuras nacionales e internacionales como Valeria Mazza, Natalia Oreiro y Priscila Presley. Al mismo tiempo, presentó sus colecciones en las capitales de la moda más importantes, incluyendo París, Nueva York y Miami.

Benito Fernández en el CARAS MODA / Créditos: CARAS

Este 2026 celebra 40 años de trayectoria, pero se encontró con un momento de transformación personal y profesional. Por un lado, el cierre definitivo de su línea de ropa lista para usar lo obligó a enfocarse exclusivamente en la Alta Costura y novias desde su Atelier. Por el otro, un complicado período de salud mental, que lo mantuvo alejado de los medios, lo llevó a repensar en nuevos proyectos. Esta transformación, y sus dichos en A24, lo volvieron tendencia en las redes sociales, al ser de los diseñadores más conocidos y dispuesto de hablar de la crisis en la industria textil.

