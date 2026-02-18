Benito Fernández presentó a Rufino, su segundo nieto: las fotos más dulces

Benito Fernández vive horas de pura emoción. El diseñador compartió en sus redes sociales la feliz noticia del nacimiento de Rufino, su segundo nieto, y enterneció a todos con una serie de imágenes íntimas y familiares que rápidamente cosecharon miles de likes.

Las dulces fotos de Rufino, el segundo nieto de Benito Ferández

A través de su cuenta de Instagram, Benite Fernández compartió con sus miles de seguidores su alegría por convertirse en abuelo por segunda vez. Es que su hija, Marina Fernández Durant, fue mamá de Rufino y el diseñador estalló de emoción. "Llegó Rufino. Se agrandó la familia, ¡Fermín feliz! Quiero agradecerle a todos los trabajadores de salud del Sanatorio Otamendi y el Hospital Alemán", escribió junto a las fotos del bebé.

Rufino y Fermín, los nietos de Benito Fernández

En las postales se puede ver a Rufino descansando plácidamente, envuelto en mantas blancas, y también protagonizando un momento que derritió corazones: el primer encuentro con su hermano mayor, Fermín. El pequeño aparece abrazándolo con ternura y mirándolo con una mezcla de curiosidad y amor, en una escena que refleja la felicidad de toda la familia.

Rufino es hijo de Marina Fernández Durand, también diseñadora, y Gonzalo Zimmerman, quienes ya habían convertido a Benito en abuelo en 2021 con la llegada de Fermín. En aquel entonces, el diseñador había contado a CARAS lo movilizante que fue para él convertirse en abuelo por primera vez.

Rufino y Fermín, los nietos de Benito Fernández

Benito Fernádez sobre su rol de abuelo: "Es un disfrute total"

Cuando en 2021 nació Fermín, su primer nieto, Benito Fernández reveló a CARAS lo que significaba para él inaugurar esa etapa. "Ser abuelo era lo que quería desde hace años. La verdad es que es un disfrute total", confesó.

Benito Fernández junto su hija Marina y su nieto Fermín

En aquella charla, el diseñador también contó la divertida anécdota detrás del nombre de su nieto mayor. "El padre quería Félix y a mí me gustaba Fermín. Como el papá es fanático de Boca y de Lionel Messi, cuando la Selección jugó en la Bombonera le conseguí entradas. Se las mandé, y en agradecimiento me dijo que su hijo finalmente se iba a llamar Fermín. Fue como una negociación y la gané. En eso soy un poco caprichoso", relató.

Benito Fernández

Pero más allá del nombre, lo que más lo conmovió fue el vínculo. "Me movilizó. Ser abuelo es un cambio muy grande. Me da ganas de crecer en muchas otras cuestiones. Me siento como más joven", aseguró en 2021, al tiempo que describía la conexión especial que siente con Fermín: "Con mi nieto conecto mucho, me encanta ponérmelo encima y que se duerma. Es una conexión muy linda y fuerte".