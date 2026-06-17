La romántica complicidad de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi después de la victoria de Argentina: el tierno ida y vuelta

Luego del hat-trick de Lionel Messi en el debut de la selección argentina frente a Argelia, el delantero se mostró visiblemente emocionado. Ante esta situación, su esposa, Antonela Roccuzzo, fiel a su perfil bajo, compartió en sus redes sociales cómo alentó a su marido durante el Mundial 2026, y fue en ese contexto que el astro argentino tuvo un gesto cargado de complicidad hacia la rosarina que no tardó en volverse viral y conquistar a los fanáticos.

Las declaraciones de Lionel Messi que conmovió a todos

Más allá de que Lionel Messi conquistó todos los títulos con el seleccionado nacional, desde siempre dejó en claro que el acompañamiento de su círculo privado fue fundamental para seguir enfocado en su carrera deportiva. “Tengo ganas de llegar al hotel y hablar con mi familia”, reveló en la conferencia de prensa post partido.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi | Instagram

En este contexto, sin dar mayores detalles de su emoción, dejó entrever que está atravesando por una situación sumamente delicada que lo tiene movilizado: “Lloré por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Les agradezco a mis compañeros porque estuvieron como siempre al lado mío, apoyándome y dándome mucha fuerza”, lanzó manteniendo el hermetismo que lo caracteriza.

Mientras el capitán de la selección argentina estaba cumpliendo sus compromisos deportivos, Antonela Roccuzzo fue quien alentó a su marido, también, en redes sociales. Fiel a su estilo discreto, la rosarina le dedicó un mensaje cargado de amor y complicidad, un gesto que no pasó inadvertido para el delantero y que derivó en un inesperado ida y vuelta.

Antonela Roccuzzo junto a sus tres hijos | Instagram

La palabra de Antonela Roccuzzo que generó la reacción inmediata de Lionel Messi

A través de una publicación que realizó Antonela Roccuzzo en su cuenta personal de Instagram, se la pudo ver junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro en uno de los palcos del Kansas City Stadium. Allí, la esposa de Lionel Messi y sus herederos se mostraron sonrientes acompañándolo desde la distancia. No obstante, coronó ese posteo con un mensaje que no pasó inadvertido para sus más de 39,5 millones de seguidores.

“Vamos Argentina. Con vos siempre, Leo Messi. ¡Sos increíble!”, escribió la influencer, una frase que no sólo despertó la reacción inmediata de los usuarios, sino que fue el propio Messi quien reacción al respecto, generando un romántico ida y vuelta. “Los amo”, comentó junto a cuatro emojis de corazones rojos; uno para cada uno de ellos.

Cabe destacar que Lionel no suele interactuar ni dejar comentarios en las plataformas digitales con frecuencia, por lo que este gesto no pasó inadvertido entre sus fans. De hecho, su reacción llamó la atención por la complicidad y el amor con el que se dirigió hacia Antonela, convirtiéndose inevitablemente en uno de los momentos más comentados tras los tres goles del 10.

El mensaje de Antonela Roccuzzo y la respuesta de Lionel Messi | Instagram

Así, entre la fama y el éxito que lo consolidaron como uno de los máximos referentes de la historia del fútbol mundial, Lionel Messi volvió a dejar en claro que su familia ocupa un lugar fundamental en su vida. Mientras continúa dejando nuevos hitos de su legado deportivo, Antonela Roccuzzo y sus hijos lo acompañan, una vez más, en una nueva cita mundialista, brindándole el apoyo incondicional que ha sido una constante a lo largo de toda su carrera.