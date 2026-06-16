Antonela Roccuzzo brilló con su look en Argentina contra Argelia: jean wide leg, camiseta crop top y zapatillas albicelestes

Antonela Roccuzzo estuvo presente para acompañar a Lionel Messi durante el encuentro de Argentina contra Argelia por el Mundial 2026. Desde las tribunas, la empresaria y creadora de contenido alentó de cerca el debut de la Albiceleste y, una vez más, su look no pasó desapercibido entre los fanáticos.

Antonela Roccuzzo

Fiel a su estilo, Antonela Roccuzzo apostó por una propuesta relajada y actual que combinó referencias deportivas con prendas urbanas. La elección logró captar la atención de sus seguidores, quienes rápidamente destacaron la forma en que reinterpretó los colores argentinos sin perder la impronta sofisticada que la caracteriza.

El look casual de Antonela Roccuzzo con la camiseta argentina como protagonista

Para la ocasión, Antonela Roccuzzo eligió una camiseta de la Selección Argentina de corte crop, una versión moderna de la clásica prenda albiceleste que se convirtió en el eje del estilismo. Con las tradicionales franjas celestes y blancas, la camiseta aportó el toque futbolero perfecto para acompañar una jornada cargada de emoción mundialista.

La empresaria decidió llevarla parcialmente por dentro del pantalón, un recurso que ayudó a estilizar la figura y aportó un aire más urbano al conjunto. Lejos de optar por prendas deportivas tradicionales, combinó la camiseta con piezas versátiles que le dieron una estética más actual y equilibrada.

El jean wide leg y las zapatillas que completaron el outfit de Antonela Roccuzzo

Uno de los elementos más destacados del look de Antonela Roccuzzo fue el jean wide leg en tono azul oscuro. Esta silueta amplia, que se mantiene entre las tendencias más fuertes de las últimas temporadas, aportó comodidad y movimiento, además de generar un atractivo contraste con la parte superior más ajustada.

Antonela Roccuzzo en el debut de la Selección Argentina

Para completar el conjunto, Antonela Roccuzzo eligió zapatillas en tonos claros con detalles albicelestes, una alternativa práctica para recorrer el estadio sin resignar estilo. Sumó además una pequeña bandolera negra cruzada y llevó el cabello recogido en una cola de caballo alta, una elección simple y funcional que reforzó el carácter relajado del look. El resultado fue una propuesta sporty chic que refleja a la perfección el estilo de la empresaria: prendas cómodas, tendencias actuales y una elegancia natural que logra destacarse incluso en los eventos más informales.