Zaira Nara deslumbró con su look en Argentina contra Argelia: la tendencia sporty que conquistó Kansas

La ilusión volvió a ponerse en marcha. Con el debut de la Selección argentina frente a Argelia en Kansas, miles de hinchas comenzaron a vivir una nueva aventura mundialista y, entre ellos, también dijeron presente varias figuras del espectáculo que viajaron especialmente para seguir de cerca al equipo de Lionel Scaloni.

Una de ellas fue Zaira Nara, quien desembarcó en Estados Unidos para formar parte de la cobertura especial de DGO junto a Pampita. En las horas previas al encuentro, la conductora compartió con sus seguidores distintos momentos de su viaje desde Miami y mostró el look elegido para acompañar a la Scaloneta en una jornada cargada de expectativa y emoción.

Zaira Nara

Zaira Nara deslumbró con su look en Argentina contra Argelia

Fiel a su estilo, Zaira Nara apostó por un outfit cómodo, deportivo y en sintonía con el espíritu futbolero del momento. La modelo lució el conjunto oficial de la marca que viste a la Selección argentina: una remera celeste con detalles en blanco y un short a juego, una combinación fresca y relajada ideal para las altas temperaturas de Kansas.

Zaira Nara en Kansas

Para completar el estilismo, sumó una campera blanca anudada a la cintura, medias altas y zapatillas blancas, logrando un look monocromático que reforzó la estética sporty que domina las tendencias actuales. Como accesorios, eligió llevar sus credenciales colgadas al cuello y el cabello suelto con ondas naturales, una de sus marcas registradas.

En las imágenes que compartió en redes sociales también se la pudo ver junto a su compañero de transmisión, el Pollo Álvarez, mientras caminaban por los alrededores del estadio rumbo a la previa del encuentro. "Nos vamos a la previa", escribió sobre el video que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

El look comfy chic de Zaira Nara para viajar de Miami a Kansas

Antes de instalarse en Kansas para cubrir el debut de la Seleción argentina, Zaira Nara hizo una parada en Miami y aprovechó para mostrar el look relajado que eligió para el viaje. Fiel a su estilo, combinó comodidad y tendencia con una musculosa azul marino de silueta ajustada, un pantalón blanco estampado de inspiración tropical y un buzo gris anudado a la cintura.

La modelo completó el outfit con gafas rectangulares de estética noventosa, un layering de collares en tonos oscuros y una cartera a juego, logrando una propuesta effortless chic ideal para las largas jornadas entre vuelos y compromisos laborales. El toque final estuvo en su beauty look: pelo suelto con ondas naturales y maquillaje casi imperceptible.

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Con una paleta sobria y prendas versátiles, Zaira Nara volvió a demostrar por qué es una referente de estilo. Un look de aeropuerto cómodo, fresco y canchero que anticipó la impronta fashion que más tarde trasladaría a su outfit celeste y blanco para alentar a la Selección en el inicio de una nueva ilusión mundialista.