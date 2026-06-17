Camila Galante y su hija, Victoria Paredes, eligieron el jean para sus looks mundialistas: dos apuestas chic y cancheras

Camila Galante, la pareja de Leandro Paredes, se mostró en la previa del primer partido de la selección en Kansas City, Estados Unidos, junto a sus hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro. Al igual que en 2022, la empresaria cosmética acompaña al futbolista en esta etapa importante de su carrera y, fiel a su estilo, compartió el outfit elegido para el debut de la Scaloneta. Además, dejó ver el look súper canchero y chic de su hija Victoria.

Los looks denim de Camila Galante y su hija Victoria Paredes para alentar a la selección

La pasión por la Selección Argentina también se vive a través de la moda y las esposas de los futbolistas son quienes se encargan de marcar tendencia. Camila Galante fue una de ellas cuando, el pasado martes 16 de junio, asistió al debut del equipo nacional frente a Argelia y lució un look mundialista que cautivó a sus seguidores de las redes.

Mediante una serie de fotos compartidas en su cuenta de Instagram, la modelo se mostró acompañada por sus hijos y luciendo la camiseta argentina. Sin embargo, más allá del clima futbolero, fueron los estilismos coordinados que lució con hija Victoria los que captaron la atención de todos. Para esta ocasión, Camila Galante eligió una combinación cómoda, fresca y con mucho estilo: camiseta oficial de la Selección Argentina, una de las prendas infaltables, y pantalón de jean celeste con efecto lavado y desgastado.

Camila Galante junto a sus tres hijos en la previa del debut de la selección argentina

El pantalón se destacó por su silueta amplia y relajada, una de las tendencias más fuertes de las últimas temporadas. De tiro alto, piernas anchas y ruedo doblado, el diseño aportó movimiento y una estética moderna que equilibró perfectamente el espíritu deportivo de la camiseta. Su look se completó con zapatillas blancas, lentes de sol de formato rectangular y el cabello recogido con raya al medio, una elección simple pero sofisticada que acompañó la impronta casual del conjunto.

Sin dudas, el resultado fue una apuesta práctica para recorrer el estadio y disfrutar de la previa, sin resignar estilo. La combinación entre el denim claro y los tonos celeste y blanco de la camiseta generó un look armonioso, ideal para una jornada al aire libre. Por otro lado, su hija Victoria de 12 años se inclinó por una propuesta más urbana y juvenil, demostrando que el jean sigue siendo una prenda versátil para todas las edades.

Camila Galante

La adolescente lució una camiseta alternativa de la Selección en color negro con detalles azules y blancos, y la combinó con un short de jean oscuro de corte clásico. Esta pieza es perfecta para enfrentar las altas temperaturas estadounidenses y moverse de un lugar a otro con total comodidad.

El outfit de Victoria Galante incluyó un par de zapatillas deportivas en tono gris y de caña baja. Asimismo, la jovencita optó por un cabello suelto y un beauty look completamente natural, reafirmando su estética relajada y acorde a las tendencias actuales.

El jean, el gran aliado de los looks mundialistas

Aunque Camila Galante y su hija Victoria imprimieron su propio estilo, madre e hija coincidieron en una misma elección: incorporar prendas de jean a sus outfits futboleros. Mientras la empresaria cosmética apostó por la elegancia relajada de los pantalones oversized, la heredera de Leandro Paredes prefirió la comodidad y frescura de los shorts denim.

Camila Galante junto a sus tres hijos en el debut de la selección argentina

Las postales familiares reflejó no solo el apoyo incondicional al futbolista de la selección argentina desde las tribunas, sino también cómo las tendencias pueden adaptarse al contexto deportivo sin perder personalidad. De esta manera, Camila Galante y su hija, Victoria Paredes, eligieron el jean para sus looks mundialistas y sus dos apuestas chic y cancheras se llevaron todos los elogios en las redes sociales. Ambas escogieron propuestas cómodas, modernas y fáciles de replicar, demostrando así que el denim sigue siendo una de las prendas favoritas de la temporada.