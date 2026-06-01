La nueva vida de Paula Colombini a los 50 años: la top model que dejó todo para cultivar plantas y jardines comestibles

Durante la década del 90, Paula Colombini se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la moda. Su carrera la llevó a trabajar para importantes marcas internacionales y a instalarse en algunas de las ciudades más influyentes del mundo fashion, donde construyó una trayectoria que parecía imparable.

Paula Colombini

Sin embargo, con el paso de los años Paula Colombini decidió alejarse de ese universo para emprender una búsqueda más personal. A los 50 años, su presente está marcado por la naturaleza, el cultivo de alimentos y una vida mucho más conectada con la tierra que con las pasarelas.

Los inicios de Paula Colombini en el mundo de la moda

La historia de Paula Colombini en la industria comenzó cuando tenía apenas 18 años. En aquel momento dejó el CBC de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires para apostar de lleno a una carrera que rápidamente empezó a abrirle puertas en el exterior.

Paula Colombini

Su belleza y presencia la llevaron a instalarse en ciudades como Nueva York y París, aunque también desarrolló proyectos en Italia, Canadá y Miami. Mientras construía una carrera internacional, Paula Colombini también formó una familia junto a Patricio Colman, con quien se casó a los 20 años y tuvo a su hija Matilde. Sin embargo, tras varios años de relación, la pareja tomó caminos separados

El éxito internacional que marcó una época

Durante sus años de mayor exposición, Paula Colombini trabajó para reconocidas firmas como Versace, Guess y Polo Ralph Lauren. Además, participó en campañas y producciones que la posicionaron entre las modelos argentinas con mayor proyección internacional.

La nueva vida de Paula Colombini

Su carrera también le permitió compartir trabajos con figuras emblemáticas de la moda como Cindy Crawford y Christie Turlington. Sin embargo, tras alcanzar el reconocimiento profesional que había soñado en su adolescencia, comenzó a explorar otros caminos vinculados al diseño, la actuación y la conducción.

La pasión por la jardinería que cambió su vida

Aunque Paula Colombini siempre tuvo interés por las plantas y la naturaleza, fue con el paso de los años cuando esa afición se transformó en una verdadera forma de vida. En el jardín de una de sus casas comenzó a experimentar con sus primeras huertas, aprendiendo de manera autodidacta sobre cultivos y producción orgánica.

La nueva vida de Paula Colombini

La pandemia terminó de consolidar esa pasión. Y es que durante ese período profundizó sus conocimientos, estudió Jardinería y Producción de Vegetales Orgánicos en la Escuela Técnica Cristóbal M. Hicken del Jardín Botánico y realizó distintos talleres relacionados con el cultivo sustentable, los hongos comestibles y la conexión con la naturaleza.

Así es el jardín donde Paula Colombini pasa sus días

Actualmente, Paula Colombini disfruta de una rutina muy diferente a la que tenía en los años de mayor exposición mediática. Su casa está rodeada de plantas nativas, flores y cultivos comestibles que ella misma cuida. Además, cuenta con una huerta en la que produce distintas frutas, verduras y hierbas aromáticas.

La nueva vida de Paula Colombini

El espacio también incluye un invernadero, una compostera y sectores especialmente diseñados para el descanso. Lejos del glamour de las pasarelas, Paula Colombini encontró en la naturaleza un nuevo propósito y una manera de vivir en armonía con el entorno.