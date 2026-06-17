Nicole Neumann filosa sobre los rumores de "coqueteo" entre Manu Urcera y Juana Viale: "Que toque el músculo"

La visita de Manu Urcera al programa Almorzando con Juana (eltrece) dejó un inesperado revuelo. Algunos televidentes y usuarios de redes sociales interpretaron ciertas actitudes entre el piloto y Juana Viale como un supuesto “coqueteo”, lo que rápidamente se convirtió en tema de debate. Frente a estas especulaciones, Nicole Neumann no tardó en reaccionar y lanzó una respuesta filosa sobre los rumores que vinculan a su marido con la figura de eltrece. La modelo se refirió al tema durante su programa de streaming, Solo con Niki, luego de que su hermana, Geraldine Neumann, le preguntara por la situación que tanto dio que hablar en las redes.

La filosa reacción de Nicole Neumann al presunto “coqueteo” entre Manu Urcera y Juana Viale

Una vez más, Nicole Neumann salió a enfrentar los rumores acerca de crisis o malestar conyugal con Manu Urcera. Esta vez lo hizo en su ciclo que se emite a través del canal de Youtube donde confrontó las versiones que surgieron tras la participación de su esposo, en el programa de Juana Viale, Almorzando con Juana (eltrece). Algunos televidentes y usuarios de redes sociales interpretaron ciertos intercambios entre el piloto y la nieta de Mirtha Legrand como un supuesto “coqueteo”.

Manu Urcera y Nicole Neumann | Instagram

Fiel a su lengua karateca y a su humor ácido, la modelo abordó el tema sin filtros. Al ser consultada por su hermana sobre el inesperado revuelo mediático ante cámaras, sostuvo: “En la entrada me acaban de esperar como cinco periodistas para preguntarme si lo había acompañado. No, no fui. Después empezaron a decir que había habido un coqueteo, pero la verdad es que no vi nada de eso”.

En este marco, la experta fashionista explicó que el momento que generó comentarios ocurrió cuando Juana observó una de las cicatrices de Urcera y le preguntó cómo se la había hecho. A partir de allí, ambos mantuvieron una charla sobre las lesiones que sufrió el automovilista a lo largo de su carrera deportiva que lo llevaron a someterse a intervenciones quirúrgicas con visibles marcas en la piel.

“Juana estaba al lado de Manu y le ve la mega cicatriz que tiene y le dice esto. ¿Y eso qué onda? Y él le dice no, viste que te conté que me rompía un hueso por año, no sé qué”, explicó Gegé poniendo en contexto a aquellos que no presenciaron la escena. Fue en ese momento en el que la mayor de las hermanas Neumann aseguró que las especulaciones no le generan ninguna molestia. “Me preguntan si me incomoda, pero no. ¡Qué toquen! Esos músculos que tenés al lado hay que tocarlos! Es llamativo”, bromeó.

Manu Urcera | Instagram

La curiosa premonición que alertó a Nicole Neumann sobre Manu Urcera

Durante la charla, Nicole Neumann recordó que una vidente de nombre Aldana que la visitó en su programa la había alertado sobre un shippeo que iba a tener Manu Urcera. “Aldana me dijo que no iba a linkear a Manu con una famosa y que iba a hacer algo falso. ¡Es re loco, chicos! Me cayó ahora la ficha”, exclamó la empresaria dejando en manifiesto su sorpresa ante lo ocurrido.

Quienes compartían la mesa con la mamá de Indiana, Allegra, Sienna y Cruz no ocultaron su sorpresa ante la llamativa coincidencia y reaccionaron de inmediato a sus declaraciones. Al ser consultada sobre cuánto tiempo hacía que le habían comentado esa situación, Nicole respondió: “Hace tres semanas, porque fue antes de que me fuera de viaje. Muy loco, no me digan”.

De esta manera, entre recuerdos esotéricos y su humor ácido, Nicole Neumann enfrentó nuevamente los rumores acerca de su vínculo con Manu Urcera. Esta vez, la tercera en discordia fue Juana Viale, quien, a través de un intercambio televisivo disparó un sorpresivo “coqueteo” entre ambos. La modelo volvió a desestimar las versiones que circularon en torno a su esposo. Lejos de mostrarse incómoda por los comentarios, se tomó la situación con naturalidad y dejó en claro que no encontró nada fuera de lugar en el intercambio que ocurrió durante el programa.