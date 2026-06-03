Lejos de las cámaras y vinculada al Gobierno, qué es de la vida de Matilde Colman, la hija de Paula Colombini

Paula Colombini es una de las súper top model argentinas más icónicas que marcó la generación de los 90 en las pasarelas. Si bien su carrera comenzó en el país, su profesionalismo fue tan grande que logró llamar la atención de firmas internacionales, protagonizando pasarelas alrededor del mundo. Vivió y triunfó en ciudades clave de la industria como Nueva York, París, Milán y Tokio, hasta que decidió formar una familia con su expareja Patricio Colman.

Fue de esa misma relación que nació su única hija Matilde Colman. La joven debutó en la industria fashionista a sus 16 años, y marcó sus sueños como it girl de las nuevas generaciones. Sin embargo, con el correr de los años, decidió enfocarse en su sueño universitario y alejarse de las cámaras. Si bien protagoniza algunos posteos con su mamá, es una de las hijas bajo perfil de las celebridades que más intriga genera a los usuarios de las redes sociales.

Matilde Colman, hija de Paula Colombini / Producción: Fernanda Vaudagna

¿Quién es Matilde Colman, la hija de Paula Colombini?

Paula Colombini es una de las súper top models más icónicas e importantes de Argentina durante la década de los 90, que logró llamar la atención de las firmas internacionales y marcar una carrera alrededor del mundo. Sin embargo, en 1995, se casó con su pareja de ese momento, el productor Patricio "Pato" Colman, y se convirtieron en una de las relaciones más estables de aquellos años. Fruto de este romance, surgió Matilde, la única hija de la modelo y que no dudó en acompañarla a lo largo de sus años en pasarelas.

Desde que era pequeña, la acompañó en sus trabajos, involucrándose de a poco en el mundo de la moda y el modelaje. Esto la llevó a probar en su adolescencia y debutar junto a la top model para una marca de ropa y la tapa de diferentes revistas. Así descubrió que éste era uno de sus sueños más grandes y que, al terminar el secundario, buscaría seguir siendo parte de la industria fashionista, siguiendo los pasos de su mamá.

Matilde Colman, Paula Colombini

"Desde que nací acompaño a mamá en desfiles, viajes, producciones y eventos. Lo que más me llevé de esas experiencias fue haber conocido a la gente del medio desde muy chiquita. Por ahora el modelaje me re divierte, y me dedicaría full a eso, pero tengo que estudiar una carrera sí o sí", reveló Matilde a sus 16 años en una entrevista con Infobae. De esta manera, definió su estilo como "minimalista, mucho blanco sobre blanco o negro sobre negro", lejano a las tendencias del 2018. Sin embargo, con el correr de los años, siguió su carrera universitaria de ensueño, y se alejó de la mirada mediática de ser modelo de revista y marcas nacionales.

Matilde Colman, Paula Colombini

El presente lejos de las cámaras de Matilde Colman, la hija de Paula Colombini

Tras nueve años de su debut como modelo en el 2019, Matilde Colman siguió el trato que hizo con sus padres y mantiene un bajo perfil mientras se dedica full time a su carrera universitaria. En aquella entrevista, expuso que le gustaría estudiar Ciencias Políticas, y trabajar en el Gobierno para volverse presidenta. "Ciencias Sociales e Historia siempre fueron mis materias favoritas. Siento que se pueden hacer grandes cambios en la vida de las personas desde un cargo público. Lo que más me gusta es el concepto de llegar a cierto estatus de poder porque la gente te lo dio y confía en vos", detalló.

Paula Colombini solo comparte postales de su hija cuando son ocasiones especiales, como cumpleaños o viajes compartidos madre e hija. La top model respetó la elección de la joven por mantenerse fuera de la mirada pública, siendo una de las hijas de celebridades que más intriga generan entre las redes sociales. De la misma manera, Matilde no cuenta con un usuario de Instagram abierto, sino que solo tiene uno para sus seres queridos en privado, y sin la foto de perfil donde aparezca, manteniendo aún más el hermetismo sobre su vida.

A pesar de eso, los expertos fashionistas pudieron ver que sigue manteniendo sus ideales y pensamientos sobre la industria de la moda, en su día a día. La joven, cuando debutó, llamó la atención de todos al apuntar contra los estereotipos físicos que sufren las mujeres, y denotó en toda su vida que sigue manteniendo esa firmeza. En las postales que protagoniza con su mamá, sigue su estilo minimalista, adelantando algunas tendencias, pero siempre encontrando la comodidad en sus atuendos.

Matilde Colman, hija de Paula Colombini

Lejos de las cámaras y vinculada al Gobierno, la vida de Matilde Colman, la hija de Paula Colombini, se mantiene en el ámbito privado y lejos de la mediatización que vivió su mamá cuando tenía su edad. La joven es una de las hijas de famosos que genera más intriga entre los usuarios, y aparece en algunas postales de la top model. Así se roba los comentarios por su belleza y tranquila personalidad, obteniendo halagos de todos.

A.E