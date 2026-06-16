Quién es Antonella D'Alotta, la esposa de Thiago Almada

Thiago Almada atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Tras convertirse en campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, el mediocampista continuó consolidándose en el fútbol internacional con pasos destacados por la MLS, Brasil y Francia, hasta llegar al Atlético de Madrid, donde afronta un nuevo desafío bajo las órdenes de Diego Simeone.

Antonella D'Alotta y Thiago Almada

Sin embargo, detrás de cada logro deportivo aparece una figura fundamental en su vida: Antonella D'Alotta. Aunque mantiene un perfil mucho más bajo que el del futbolista, la joven se convirtió en una presencia constante en cada etapa de su crecimiento profesional y en una de las personas más importantes de su entorno.

La historia de Antonella D'Alotta y su vínculo con Thiago Almada

Antonella D'Alotta es una influencer que logró construir una comunidad propia en redes sociales, donde comparte contenidos relacionados con la moda, los viajes y distintos momentos de su vida. A través de Instagram, donde reúne miles de seguidores, suele mostrar parte de su rutina y también algunos momentos junto al campeón del mundo.

Antonella D'Alotta y Thiago Almada

La relación entre ambos salió a la luz públicamente en febrero de 2024, cuando Thiago Almada todavía se desempeñaba en el Atlanta United de la MLS. Desde entonces, comenzaron a mostrarse juntos con mayor frecuencia y dejaron en evidencia la sólida relación que habían construido. Incluso. la influencer lo acompañó durante sus compromisos en Estados Unidos y también en Brasil, donde el mediocampista alcanzó uno de los grandes hitos de su trayectoria al conquistar la Copa Libertadores con Botafogo.

El casamiento de Thiago Almada y Antonella D'Alotta

La historia entre Thiago Almada y Antonella D’Alotta encontró uno de sus momentos más importantes a fines de 2024. En diciembre de ese año sellaron su relación con una boda que reunió a familiares, amigos y varias figuras vinculadas al mundo del deporte y el espectáculo. Entre los invitados estuvieron algunos compañeros de la Selección Argentina, como Ángel Correa y Exequiel Palacios, además de Santiago Sosa, amigo cercano del futbolista. La celebración también contó con la presencia de influencers y personalidades del ambiente, entre ellas Florencia Moyano.

Antonella D'Alotta y Thiago Almada

La boda reflejó el gran momento que atravesaba la pareja y consolidó una relación que se había fortalecido a través de viajes, mudanzas y desafíos profesionales. Hoy, mientras Thiago Almada inicia una nueva etapa en España y continúa formando parte de los planes de la Selección Argentina, Antonella D’Alotta sigue acompañándolo de cerca, convertida en uno de sus principales apoyos dentro y fuera de las canchas.