La lujosa reliquia que Ailén Cova sumó a su outfit mundialista en el debut de la selección

Ailén Cova fue una de las mujeres de la Selección que acompañó a su respectiva pareja, Alexis Mac Allister, en el Mundial 2026. El primer partido, donde Argentina ganó contra Argelia tras los tres goles de Lionel Messi, fue muy esperado por los hinchas pero mucho más por los familiares de los jugadores. Tal es así que la joven pensó un particular outfit donde, además de la camiseta albiceleste, un lujoso accesorio se destacó por completo.

El exclusivo look de Ailén Cova para alentar a la Argentina en el Mundial 2026

Para vivir la emoción del primer partido de Argentina en el Mundial 2026, Ailén Cova apostó por una combinación relajada pero con guiños fashionistas. La novia de Alexis Mac Allister y madre de su primera hija, Alaia, lució la camiseta celeste y blanca con el número 20, que utiliza su pareja. Sin embargo, el toque que elevó su propuesta fue un llamativo accesorio.

Se trata de un cinturón tipo cadena en color dorado que llevó alrededor de sus caderas. Tal como se puede ver en las imágenes que subió a sus historias de Instagram, la pieza se destacó por incorporar un gran dije en forma de corazón metálico con acabado envejecido y el emblemático logo doble C de Chanel grabado en el centro.

El look mundialista de Ailén Cova

En las fotografías compartidas desde la habitación del hotel antes de dirigirse al estadio de Kansas City, Ailén Cova mostró distintos planos del accesorio, dejando en evidencia que se trató del verdadero protagonista del estilismo elegido para la importante ocasión. Sin dudas, el brillo del metal dorado contrastó con los tonos celeste y blanco de la camiseta, aportando una cuota sofisticada a un conjunto de inspiración deportiva.

La elección de la influencer no pasó inadvertida entre sus seguidores, especialmente por tratarse de un complemento que lleva la firma de una de las casas de moda más prestigiosas del mundo. Este diseño lanzado a mediados de los años 90, además de funcionar como cinturón decorativo, sumó una estética dosmilera que volvió con fuerza durante las últimas temporadas y que continúa conquistando el estilo street style.

Ailén Cova junto a la familia de Alexis Mac Allister en el primer partido de Argentina en el Mundial 2026

Fiel a una estética descontracturada, Ailén Cova complementó el outfit con el cabello lacio y suelto, maquillaje prácticamente suave y una serie de joyas delicadas en dorado y plateado, como pulseras, anillos y un collar fino. Su look se completó con un pantalón de jean en color negro de corte recto y tiro bajo. En cuanto al calzado, eligió una opción cómoda para una larga jornada mundialista: zapatillas deportivas.

Ailén Cova vive su primer Mundial junto a Alexis Mac Allister

Desde que oficializaron su relación en junio de 2023, poco después de la escandalosa ruptura entre Alexis Mac Allister y Cami Mayán, Ailén Cova optó desligarse del mote de "tercera en discordia" y defender a pleno su relación amorosa con el futbolista de la Selección. Tal es así que actualmente se muestran súper enamorados y enfocados en la crianza de su primera hija Alaia.

Ailén Cova junto a la familia de Alexis Mac Allister en el primer partido de Argentina en el Mundial 2026

En medio de este presente, la joven no dudó en acompañar al jugador en su segundo Mundial y el primero de ella como pareja. Por esta razón, no dudó compartir postales familiares junto a sus suegros y cuñados. Tanto en la previa del primer partido frente a Argelia como durante el enfrentamiento, Ailén Cova se mostró feliz y acompañada por ellos. Además, dejó en claro que acompaña cada paso de la carrera del mediocampista sin dejar de lado su costado fashionista.

De esta manera, la lujosa reliquia que Ailén Cova sumó a su outfit mundialista en el debut de la selección llamó la atención en redes sociales. La novia de Alexis Mac Allister encontró la manera de fusionar la pasión futbolera con la moda en un mismo look, incorporando un exclusivo accesorio de la marca Chanel que fue lanzado a mediados de los años 90.