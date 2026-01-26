Lejos de Lionel Messi, el negocio de Antonela Roccuzzo con el que factura millones

Durante años, Antonela Roccuzzo fue vista principalmente como la compañera de Lionel Messi y madre de sus hijos. Sin embargo, mientras el capitán argentino hacía historia en las canchas del mundo, ella avanzaba en silencio en un terreno propio: el de los negocios, con una estrategia clara y una identidad bien definida.

Sin dar entrevistas ni protagonizar escándalos, Antonela Rocuzzo logró posicionarse como una empresaria sólida, con un proyecto central que crece de manera sostenida y le permite facturar millones. Su clave fue siempre la misma, bajo perfil, coherencia estética y decisiones pensadas a largo plazo.

Enfans, la marca de ropa infantil que se convirtió en su proyecto estrella

El corazón del negocio de Antonela Roccuzzo es Enfans, la marca de indumentaria infantil que fundó en 2014 junto a su hermana Paula, su prima Andrea Lo Menzo y su madre, Patricia Blanco. Lejos de tratarse de un simple emprendimiento familiar con un apellido famoso, Enfans es un proyecto en el que Antonela se involucra de manera directa.

Desde el inicio, la rosarina marcó una impronta clara: prendas de diseño simple, colores neutros, materiales de calidad premium y una estética alineada con el estilo que ella misma elige para sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro. La marca tiene base operativa en Rosario y logró expandirse de forma sostenida, con presencia en más de treinta locales multimarca y un público fiel que valora su identidad sobria y funcional.

Otras alianzas y negocios que completan su imperio

Además de su marca de ropa, Antonela Roccuzzo fue sumando alianzas estratégicas con marcas de alcance internacional. Participó en el desembarco de Ricky Sarkany en Europa, experiencia que le dio herramientas clave en el mundo del retail de lujo, y más tarde se convirtió en embajadora de firmas como Alo Yoga y Adidas, donde consolidó su imagen ligada al bienestar y el lifestyle.

En los últimos años también sumó colaboraciones con marcas como Stanley 1913, CASETiFY y casas de lujo como Guerlain, Lancôme y Tiffany & Co., además de contenidos exclusivos para plataformas como Spotify. Sin embargo, todas estas asociaciones funcionan como complemento de un camino que tiene un eje claro: Enfans, el negocio que Antonela Roccuzzo eligió para construir su independencia económica y su identidad propia, lejos de Lionel Messi.