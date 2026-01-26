La historia de amor de Juan José Campanella y Cecilia Monti: la unión que tardó 20 años, la boda en 87 segundos y su hijo como único testigo

El prestigioso director de cine, televisión y teatro, Juan José Campanella, y su esposa, Cecilia Monti, son una de las parejas más queridas y consagradas del ambiente. Ella, vestuarista y coreógrafa, y él, uno de los máximos referentes de la industria audiovisual internacional, mantienen un vínculo sentimental desde hace más de veinte años. En este marco, la pareja de artistas brindó una entrevista a La Nación donde hablaron de cómo comenzó su historia de amor.

Juan José Campanella y Cecilia Monti, unidos por el arte

La historia de amor entre Juan José Campanella y Cecilia Monti se remonta a 1999, cuando ella era asistente de vestuario de María Julia Bertotto, quien estaba a cargo de esta área en el rodaje de la película El Mismo Amor, la Misma Lluvia. "Juan, en ese momento, venía al país a hacer una película argentina, la primera que hacía acá, y creo que era amigo de ella. Ahí nos conocimos, trabajando en la película", reveló la guionista.

Desde ese entonces, juntos iniciaron un romance. Años más tarde, se convirtieron en padres y, casi dos décadas después, en 2020, decidieron dar el tan ansiado “¡Sí, quiero!”. "Nos casamos hace poquito. Nuestro hijo filmó toda la ceremonia, que duró un minuto y 27 segundos. Fue por civil en Nueva York", explicó el codirector de la obra teatral Empieza con D, Siete Letras. En otras palabras, bastaron 87 segundos para sellar un amor que comenzó a escribirse a fines del siglo pasado.

Cecilia Monti habló de su relación con José Luis Campanella y las segundas oportunidades

Cuando Cecilia Monti conoció a Juan José Campanella, ella estaba casada con otra persona. “Si bien lo conocí a Juan de joven, a los 28 años, yo venía de otro matrimonio y con una hija, o sea que para mí Juan es una segunda oportunidad que me salió bien”, resaltó en una analogía entre la temática de la obra que escribió junto al mentor de grandes éxitos como El Secreto de sus Ojos, Tetro, Vientos de Agua, Luna de Avellaneda, El hijo de la novia y El niño de Barro -entre otros-.

En esta línea, la experta en artes plásticas señaló que el trabajar juntos le representa un gran desafío ya que le cuesta separar las cuestiones laborales de la familia. Para su esposo, en cambio, esta dinámica está súper entrenada. “Tenemos una rutina de ver televisión los tres juntos a la noche, alguna serie o película. Esa es la única rutina de los tres, o ir a comer a algún lugar, y después cada uno tiene sus actividades”, señaló el guionista.

Si bien ambos también se enfocan en actividades individuales -él deportes y ella en el arte y en adquirir nuevos conocimientos a través de podcast-, juntos construyen una vida a base de admiración y compañerismo inquebrantable. “Admiro muchas cosas de Juan, sobre todo que es muy generoso con amigos, con el equipo, los familiares, y que es un gran padre”, dijo Cecilia, mientras que el productor remarcó que admira “todo” de la mamá de su hijo haciendo énfasis a los 26 años compartidos juntos. “Así que admiro todo, la compañía y, sobre todo, el sentido del humor. Además, que es hermosa”, sostuvo.

A modo de anécdota, ambos resaltaron que no tienen presente la fecha de su aniversario, quitándole todo tipo de carga emotiva al evento y viviendo el amor siempre en tiempo presente. "No hay forma de que nos acordemos el día del aniversario", exclamó Monti.

Pese a la timidez que les genera a ambos hablar públicamente acerca de los sentimientos de ambos, Juan José Campanella confesó que “pone límites” a la hora de hablar de su vida privada. Mientras que Cecilia Monti sostiene que “la figura pública es él”, el director decide resguardar la intimidad de su familia blindando su privacidad ante cualquier opinión o conjetura de los medios. Como prueba fehaciente de esto, se puede citar tranquilamente su boda en Estados Unidos, donde el único testigo fue su hijo, el fruto de su eterno amor.

