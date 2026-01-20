Adiós al jean wide leg: Antonela Roccuzzo marca tendencia con tres alternativas ideales para todo el año

Antonela Roccuzzo marca tendencia con tres alternativas que le dicen adiós al jean wide leg. Sus elecciones de estilo se presentan como opciones versátiles y elegantes, pensadas para acompañar distintas estaciones del año y adaptarse a diferentes ocasiones. Con una paleta que combina tonos neutros y suaves, y cortes que estilizan la silueta.

Antonela Roccuzzo

En las últimas horas, la destacada influencer compartió en sus redes sociales una serie de imágenes con las que reafirmó su lugar como referente de la moda. Entre las imágenes que compartió, se la pudo ver luciendo tres distintas propuestas que dejaron en claro cuál es el pantalón ideal para acompañar cualquier look.

Uno de los conjuntos más destacados de Antonela Roccuzzo combina un top negro strapless con un pantalón de tiro alto y piernas anchas en tono chocolate oscuro. Este diseño se aleja del clásico denim para ofrecer una silueta más sofisticada, ideal tanto para una salida de día como para un evento nocturno.

Antonela Roccuzzo

El pantalón, sin ser un wide leg tradicional, mantiene la amplitud en la caída, pero con un tejido más liviano y versátil. Su corte permite usarlo en temporadas cálidas sin perder comodidad, y también se adapta a climas más frescos con el agregado de abrigos livianos. Manteniendo, de esta forma, el estilo elegante.

Las dos propuestas de Antonela Roccuzzo que marcaron la tendencia del 2026

En otro de sus looks, Antonela Roccuzzo optó por un conjunto en rosa claro compuesto por un crop top sin mangas que deja la espalda al descubierto, junto con un pantalón de tiro alto con piernas amplias. La combinación de ambas prendas permite que el eje del conjunto se centre en la caída amplia y su tono neutro.

Antonela Roccuzzo

Por otro lado, el tercer look de la esposa de Lionel Messi que confirma esta nueva tendencia incluye un top negro sin mangas y un pantalón de tiro alto con cinturón de hebilla dorada. La estructura del pantalón, amplia pero con caída controlada, se aleja del denim para ofrecer una opción más pulida y adaptable.

Los tres looks de Antonela Roccuzzo comparten una característica central, la elección de pantalones que dicen adió al jean wide leg para proponer cortes amplios, tejidos livianos y colores neutros. Esta tendencia se instala como una opción válida para todo el año, con prendas que permiten múltiples combinaciones.

Antonela Roccuzzo

