Evangelina Anderson se sometió a una dolorosa operación: "No puedo hablar"

Evangelina Anderson reveló hace algunos días que debía pasar por el quirófano para tratar un problema de salud. Ahora, la modelo regresó a su red social para compartir con sus seguidores la noticia de que ya fue operada y que debe seguir las indicaciones de su médico para poder recuperarse pronto.

El mensaje de Evangelina Anderson tras su operación: "No puedo hablar"

Evangelina Anderson llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que la intervención quirúrgica a la que se sometió fue un éxito. Horas antes, mientras se dirigía a la clínica, la top model había explicado que debía operarse debido a la presencia de pólipos en las cuerdas vocales. En ese mismo momento, también aclaró que la afonía que venía atravesando estaba directamente relacionada con este diagnóstico.

Además, Eva se mostró acompañada por su fonoaudióloga, quien forma parte fundamental del proceso de recuperación. En su posteo más reciente, se mostró sentada con una mano en la cabeza y la otra sosteniendo un cartel escrito a mano donde explica el requisito fundamental para poder recuperarse. “Buenas noches. No puedo hablar, me operaron las cuerdas vocales…”, escribió la participante de Masterchef Celebrity.

Evangelina Anderson

En la imagen también se puede leer que deberá permanecer en silencio durante un tiempo. “Así por todos lados en estos días…”, agregó dejando en evidencia el desafío cotidiano al que deberá enfrentarse por un determinado período. Lejos de descansar, reveló que su agenda laboral sigue activa y que deberá seguir adelante con las grabaciones del reality culinario como ya tenía pactado. "Se graba igual", expresó en el exterior de los estudios de Telefe.

Evangelina Anderson

De esta manera, Evangelina Anderson habló de su dolorosa operación mediante su red social de Instagram y contó que se trató de un procedimiento necesario ya que los pólipos en sus cuerdas vocales venían afectando su voz desde hace un tiempo. Tras salir todo bien, comenzó la etapa de recuperación con estrictas indicaciones médicas como, por ejemplo, permanecer en silencio.

La sorpresa que se llevó Evangelina Anderson en el estacionamiento de Masterchef Celebrity

Evangelina Anderson se adaptó rápidamente a Masterchef Celebrity y logró una buena relación con los demás concursantes. Más allá de la competencia, la modelo suele compartir con humor distintas situaciones que vive detrás de cámara y que forman parte del día a día en el reality.

En esta oportunidad, contó una curiosa anécdota que la tuvo intrigada durante varios días. Según relató, cada vez que se dirigía al estacionamiento del canal notaba que los limpiaparabrisas de su auto aparecían corridos, un detalle que despertó su sorpresa y sembró dudas sobre quién podía estar detrás de esa travesura.

La situación llamó tanto su atención que, en más de una ocasión, decidió grabar videos para dejar registro del “misterio” y compartirlo con sus seguidores. Entre risas, Evangelina Anderson confesó que no lograba entender cómo sucedía siempre lo mismo y que comenzó a sospechar de alguno de sus compañeros.

Finalmente, el enigma llegó a su fin cuando descubrió al responsable. Se trataba nada menos que de su compañero, el Turco Husaín, quien quedó expuesto en el video que filmó Eva mientras se encontraba escondida detrás de una columna. "Te agarré", escribió junto a la etiqueta del exfutbolista.