Antonela Roccuzzo adelanta la prenda estrella del invierno 2026 con un look urbano y canchero con el que conquistó Nueva York

Antonela Roccuzzo vuelve a marcar la agenda fashion desde una de las capitales del estilo a nivel mundial. En plena Nueva York y con temperaturas bajo cero, la esposa de Lionel Messi posó sobre la vereda neoyorquina con un outfit que combina abrigo, comodidad y tendencia, adelantando sin esfuerzo cuál será la prenda clave del invierno 2026 en el hemisferio sur. Su aparición confirma, una vez más, que su influencia en la moda sigue trascendiendo fronteras consolidándose como una verdadera experta en moda.

Antonela Roccuzzo impone moda en plena temporada de invierno en Estados Unidos

En esta postal cien por ciento urbana, Antonela Roccuzzo compartió en su cuenta personal de Instagram, donde reúne a más de 39,9 millones de seguidores, cómo atraviesa el crudo invierno en su estadía por el país norteamericano. Mediante un escueto carrusel de fotos paseando en las heladas calles, deslizó un pequeño recorte de su día a día.

Antonela Roccuzzo | Instagram

Es por ello que eligió un pantalón de jeans ancho en un tono azul súper oscuro que se convierte en el eje absoluto del look. De calce relajado y caída holgada, el denim ancho aporta un aire contemporáneo y funcional, ideal para enfrentar el frío intenso sin resignar estilo. El mismo, estuvo adornado con un cinto negro de hebilla sutil, conformando una silueta que estiliza y, al mismo tiempo, que dialoga con las tendencias que priorizan comodidad y actitud.

Para la parte superior, sumó una campera abrigada de textura mullida, con estampa a cuadros en tonos neutros -verde, marrón y beige- que refuerzan el espíritu invernal del conjunto. La prenda, que aporta volumen, la llevó cerrada hasta el cuello, abrazando el torso y reforzando esa imagen de invierno bajo cero, pero chic. El contraste entre la campera y el jean oscuro equilibra el look con naturalidad.

Antonela Roccuzzo | Instagram

Antonela Roccuzzo, una experta fashionista

Los accesorios que llevó Antonela Roccuzzo jugaron un rol clave en esta propuesta urbana. Los anteojos de sol, de marco oscuro, le aportan un toque cosmopolita y misterioso, mientras que la cartera pequeña, colgada al costado izquierdo, sumó practicidad y sofisticación. Cada elemento está pensado para acompañar sin sobrecargar, manteniendo una estética limpia y moderna.

En cuanto al calzado, llevó zapatos de charol cerrados y robustos, ideales para caminar por la ciudad en pleno invierno. Este detalle refuerza el carácter funcional del outfit y termina de consolidar una imagen pensada para todas aquellas que quieran imitar su look, lejos de lo meramente aspiracional, pero con una impronta claramente fashionista.

Más allá de las prendas, hay un detalle que en cada toma recobra fuerza: su sonrisa radiante. En medio del frío, la rosarina transmitió calidez y seguridad, demostrando que el verdadero estilo también pasa por la actitud. Su postura relajada y natural termina de sellar un look urbano, canchero y apto para formar parte del ropero de las argentinas en la próxima temporada invernal.

Antonela Roccuzzo | Instagram

Así, Antonela Roccuzzo confirma que los jeans anchos y oscuros serán protagonistas indiscutidos del invierno 2026 en el hemisferio sur. Desde las calles de Nueva York, la esposa de Lionel Messi redefine el abrigo urbano con una fórmula simple y efectiva: prendas clave, accesorios justos y una identidad que se impone sin esfuerzo. Una lección de moda que sigue inspirando a nivel global.

NB