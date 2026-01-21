Antonela Roccuzzo cumplió uno de sus sueños en Nueva York y mostró todos los detalles de una salida que tuvo como escenario uno de los espectáculos más reconocidos de Broadway. La modelo disfrutó de una experiencia que refleja su interés por la cultura y la moda en una ciudad que siempre marca tendencia.

En medio de Nueva York, Antonela Roccuzzo mostró su emoción por cumplir uno de sus sueños

Antonela Roccuzzo cumplió uno de sus sueños en Nueva York y compartió todos los detalles de una noche especial. Su presencia en uno de los teatros más emblemáticos de Broadway se convirtió en un momento significativo dentro de su viaje, sumando un capítulo distinto a su recorrido personal.

En las últimas horas, la esposa de Lionel Messi compartió en sus historias de Instagram la emoción que sintió al vivir una experiencia icónica en la Gran Manzana. En una de las fotos se apreciaron entradas para asistir a la producción teatral de Harry Potter and the Cursed Child, uno de los espectáculos más destacados.

La salida de Antonela Roccuzzo se convirtió en un momento significativo, ya que en reiteradas oportunidades se mostró fanática de la saga creada por J.K. Rowling, y ver la obra en la Gran Manzana era uno de sus deseos personales. La función se desarrolla en el histórico Lyric Theatre de Nueva York y es considerada una de las producciones más impactantes de Broadway.

En reiteradas ocasiones, la modelo compartió con sus seguidores su fanatismo por Harry Potter. Desde libros hasta películas, la saga forma parte de sus gustos personales y de su vida cotidiana. Hace algunos años, mostró que le organizó a Mateo Messi un cumpleaños que seguía a la perfección esta temática.

El increíble look de Antonela Roccuzzo para asistir a una obra de Broadway

Antonela Roccuzzo eligió un conjunto elegante y sobrio para asistir a la obra Harry Potter and the Cursed Child en el Lyric Theatre de Nueva York. Para la ocasión, llevó un tapado largo en tono chocolate, con corte recto y detalles que aportaban textura al conjunto. Su atuendo fue ideal para soportar las bajas temperaturas del invierno en la Gran Manzana.

Debajo del abrigo, la influencer optó por prendas en tonos oscuros que reforzaban la estética invernal y urbana. El total black, presente en el resto del atuendo, aportó continuidad y permitió que el tapado destacara como pieza central de todo el conjunto. Completó su atuendo con unos zapatos de taco a juego.

El fondo elegido para la foto, con una pared de letras artísticas en blanco que marcaban la forma del “patronus de Harry Potter” sobre negro, acompañó la estética del look y sumó un componente visual que realza la escena. Antonela Roccuzzo posó con naturalidad, dejando ver su emoción por poder ver la icónica obra.

Antonela Roccuzzo cumplió uno de sus sueños en Nueva York y mostró todos los detalles de una noche que tuvo como protagonista a la obra de Harry Potter en Broadway. Fanática de la saga, la modelo vivió una experiencia única que reflejó su vínculo con el universo mágico y su interés por la cultura.

