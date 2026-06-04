La sorpresa de Eduardo Costantini a su esposa, Elina Costantini, por su cumpleaños: un festejo en "las nubes"

Desde que comenzó su historia de amor, Eduardo Costantini y su esposa, Elina Costantini, no dejan de manifestarlo tanto en la intimidad como ante el público. Sus redes sociales reflejan ese vínculo que nació durante una lluviosa jornada en el café del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Por eso, cada fecha significativa en la vida de la pareja se convierte en una ocasión especial, celebrada con la elegancia, la complicidad y el cariño que caracterizan su relación. En esta ocasión, el empresario sorprendió a la modelo por su cumpleaños con una mágica puesta en escena.

Eduardo Costantini sorprendió a Elina Costantini por su cumpleaños

En las últimas horas, Elina Costantini irrumpió en sus redes sociales para mostrar algunos detalles de lo que fue la sorpresa que preparó su esposo Eduardo Costantini para agasajarla por su cumpleaños. Para ello, realizó un romántico posteo en su cuenta personal de Instagram donde abrió las puertas virtuales a una celebración tan íntima como significativa.

Elina y Eduardo Costantini | Instagram

En las postales difundidas se ve a la pareja sumamente enamorados en el interior de un avión privado. Allí, solos los dos, se los puede ver disfrutando de una sobremesa, donde se destaca una botella de champagne, copas de cristal de boca ancha y una mini torta de cumpleaños con una velita encendida. Solos los dos, el matrimonio aprovechó a brindar en “las nubes”. “Celebrando mi cumpleaños en el aire”, escribió la empresaria sumamente enamorada del padre de su hija Kahlo.

El matrimonio mostró en todo momento una actitud íntima y relajada, donde las miradas y las sonrisas cómplices fueron el común denominador de una velada única. La experiencia aérea sumó una cuota de lujo, exclusividad y glamour, el complemento perfecto para una celebración especial, en la que ambos reafirmaron el profundo vínculo que los une.

El sentido mensaje de Eduardo Costantini a su esposa Elina Costantini

Más allá de las imágenes que compartió Elina, Eduardo Costantini aprovechó para mimar a su esposa en su perfil de Instagram. Mediante postales familiares junto a su pequeña hija, el desarrollador inmobiliario y fundador del MALBA le dejó un sentido mensaje a la cumpleañera: “Feliz Cumple amor de mi vida, gracias por todo lo que sos y que nos das a Kahlo y a mí”. Acto seguido, aprovechó para plasmar todas las cualidades de su compañera de vida y lo que provoca en él: “Pura alegría y amor contenedor, estamos tan tan felices y vos te mereces todo lo mejor amor”. Estas palabras estuvieron acompañadas por fotos que dan cuenta de lo expresado.

En ellas se ve a un matrimonio feliz compartiendo una torta de cumpleaños -más grande- con su heredera en brazos. La niña mira con atención las velitas encendidas, mientras que ellos disfrutan del momento familiar. En otra instantánea, se los ve abrazados y sonrientes trasladando el amor que los une desde hace ya siete años. Finalmente, cerró el posteo concluyó con una panorámica de un living minimalista con un imponente cuatro artístico, un mega sillón gris perlado XXXL, un oso de peluche apoyado en uno de los cuerpos del sofá y una alfombra a tono con la paleta cromática propuesta. Asimismo agregó una serie de globos de helio con diversas doramas geométricas. Como telón de fondo, el mar turquesa y un cielo completamente despejado.

Elina, Kahlo y Eduardo Costantini | Instagram

De esta manera, Elina Costantini celebró un nuevo año de vida con una romántica sorpresa organizada por su esposo, Eduardo Costantini. Entre las nubes, paisajes inolvidables y una velada cargada de detalles, la pareja volvió a demostrar la solidez de su vínculo y el profundo amor que los une, convirtiendo la celebración en un recuerdo tan exclusivo como emotivo.