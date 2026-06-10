Lejos del periodismo, la faceta artística de Rodolfo Barili: "Nos juntamos en el pueblo para hacer ruido"

Rodolfo Barili es, sin duda, una de las caras más reconocidas del periodismo en el país. Al frente de Telefe Noticias, el conductor se ganó el respeto del público gracias a su profesionalismo, su estilo sobrio y su capacidad para abordar los temas más importantes de la actualidad.

Rodolfo Barili

Sin embargo, detrás de la imagen seria que muestra cada noche en televisión existe una faceta mucho más relajada y creativa. En las últimas horas, Rodolfo Barili se volvió viral en redes sociales por un video que dejó al descubierto uno de sus talentos menos conocidos y que despertó la curiosidad de sus seguidores, quienes conocieron un costado completamente diferente del conductor.

La pasión desconocida de Rodolfo Barili

Un reciente video de Rodolfo Barili durante un ensayo se viralizó rápidamente en redes sociales y sorprendió a muchos usuarios acostumbrados a verlo en un contexto completamente distinto: "Ahora que se viralizó el peor ensayo de nuestras vidas (el mío seguro)", escribió junto a una publicación que compartió en Instagram. A través de ese mensaje también presentó a la banda que integra junto a un grupo de amigos.

"Aprovecho para pasar por acá y dejarles una versión más 'afinada' de MUY POCAS NUECES, mi banda de amigos que, cuando los tiempos lo permiten, nos juntamos en el pueblo para hacer ruido", explicó. La publicación de Rodolfo Barili no tardó en acumular reacciones y comentarios de seguidores que celebraron este costado mucho más relajado del periodista.

La música en la vida de Rodolfo Barili

Más allá de las bromas sobre el video viral, Rodolfo Barili aprovechó el momento para compartir una reflexión sobre el lugar que ocupa la música en su vida. En una profesión atravesada por la información permanente y las noticias más relevantes del momento, el periodista encontró en esta actividad una forma de desconectar y disfrutar: "Nada mejor que la música para hacernos volar y alejarnos por un rato la realidad que suele abrumarnos", escribió.

Además, el conductor destacó el talento de quienes lo acompañan en el proyecto y se mostró agradecido por poder compartir esos momentos junto a ellos: "Ellos son grandes músicos que me hacen la gamba a mí", señaló. Con una simple publicación, Rodolfo Barili logró mostrar una versión distinta de sí mismo. Una faceta atravesada por la amistad, el disfrute y la música, que existe mucho más allá de los estudios de televisión y que, por estos días, también conquistó a sus seguidores.