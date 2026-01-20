La historia de amor de Rodolfo Barili y la abogada de Mauro Icardi, Lara Piro: "Existe el milagro de encontrar el amor a esta edad"

Rodolfo Barili, uno de los periodistas más queridos y respetados de la tele, vive una etapa personal tan tranquila como firme junto a Lara Piro, abogada y mamá, con quien armó una familia ensamblada y dio un paso que nunca antes había dado: comprometerse. “Es la única mujer por la que me puse un anillo”, dijo sin vueltas, dejando en claro que esta relación llegó para cambiarle la vida.

Lejos del ruido y de los romances fugaces, lo de Barili y Lara se fue dando de manera natural, con mucha convivencia y una conexión que lo sorprendió incluso a él. “Yo no sabía que podía amar de la manera en la que amo a Lara. Y como siempre digo, una parte es mía y otra es la que genera ella”, confesó, con una honestidad que conecta directo.

Rodolfo Barili y un vínculo que creció en lo cotidiano

La historia arrancó a fines de 2019, cuando coincidieron en algunos encuentros y empezaron a hablar más seguido. Lo que parecía algo liviano se terminó de afianzar en unas vacaciones en el Caribe, justo antes de que la pandemia frenara todo. Ese viaje fue clave: ahí se dieron cuenta de que querían ir por más y apostar en serio.

Rodolfo Barili y Lara Piro

Con el tiempo, decidieron convivir y sumar a sus hijos a esta nueva etapa. Barili es papá de dos varones y Lara tiene un hijo, y entre todos fueron armando una dinámica propia, con rutinas, acuerdos y mucho diálogo. No fue de un día para el otro, pero sí con la certeza de que estaban en el mismo plan. En ese marco, el periodista puso en palabras lo que le pasa: “Encontrarte a los 40 y pico, en mi caso, porque ella es mucho más joven que yo, con alguien así te lo cambia todo. Yo lo llamo ‘el amor de la adultez’”.

Rodolfo Barili y el paso que nunca había dado

El compromiso llegó casi como una consecuencia lógica de todo eso que ya venían construyendo. Barili contó que nunca antes había sentido la necesidad de casarse, pero que con Lara fue distinto. La propuesta fue sin revuelos, bien a su estilo, y el anillo terminó siendo más un símbolo que una formalidad. Desde ese lugar, también suele hablar con sus amigos sobre las segundas oportunidades y deja un mensaje bastante esperanzador: “Ojalá que no se separen nunca, porque es un garrón, pero si pasa… estén tranquilos porque existe el milagro de encontrar el amor a esta edad. Donde todos venimos chocados, con lastres, dos bepis, una separación…”.

Rodolfo Barili junto a sus hijos Dante y Benicio

Hoy, la historia de Rodolfo Barili y Lara Piro se apoya en lo simple: agendas cargadas, hijos, cenas en casa y esa sensación de equipo que no siempre se da, pero cuando aparece, se nota. Un amor sin vueltas, que no necesitó show para validarse y que, justamente por eso, terminó siendo el que lo llevó, por primera vez, a decir que sí.