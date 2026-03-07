Lejos del fútbol y la Selección argentina, el nuevo negocio de Nicolás Tagliafico que revoluciona el mundo de la moda

Además de brillar dentro del mundo del fútbol, Nicolás Tagliafico también comenzó a desarrollar su faceta empresarial. Y es que el lateral de la Selección argentina, actualmente figura del Olympique de Lyon, decidió apostar por un proyecto que lo conecta con el universo creativo y la moda junto a su pareja, la diseñadora e influencer Caro Calvagni.

Lejos de tratarse de una simple colaboración, el futbolista se involucró de lleno en el crecimiento de la marca de activewear de Calvagni, participando como modelo, embajador y también como co-creador de una propuesta que busca transmitir equilibrio, autenticidad y movimiento.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

La cápsula de moda que une creatividad, deporte y filosofía japonesa

El proyecto tomó forma en noviembre pasado con el lanzamiento de “CALVAGNI TRES”, una cápsula que marca una nueva etapa dentro de la firma de indumentaria deportiva creada por Caro Calvagni. En esta colección, Nicolás Tagliafico se suma oficialmente al proceso creativo, aportando su mirada y su identidad dentro del concepto de la campaña.

La inspiración detrás de la colección surge de un viaje a Japón que realizó la diseñadora y del concepto de Ikigai, una filosofía japonesa que se traduce como la “razón de ser” o aquello que da sentido a la vida. A partir de esa idea, la colección propone prendas que combinan comodidad, estética y funcionalidad.

Nicolás Tagliafico

“Busqué abrir la marca a una co-creación que nos diera la posibilidad de probar nuevos caminos. La invitación a Nico surge de la confianza y la admiración”, explicó la modelo sobre el nacimiento del proyecto.

La nueva faceta empresarial de Nicolás Tagliafico

Para el futbolista campeón del mundo en Qatar 2022, este proyecto también representa un nuevo desafío fuera de las canchas. Si bien su carrera deportiva sigue siendo su prioridad, cada vez se muestra más interesado en explorar otras áreas vinculadas al diseño, el bienestar y el estilo de vida.

“Apoyar a Caro en este lanzamiento me llena de orgullo. Nace de un concepto muy potente como el Ikigai, esa filosofía japonesa que representa lo que da sentido y propósito a la vida. Me identifico mucho con esa búsqueda de equilibrio, y creo que esta colección refleja justo eso: estética con significado”, contó NicolásTagliafico sobre su participación, a fines del 2025.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

El resultado es una colección que apuesta por siluetas relajadas, piezas versátiles y diseños que trascienden el género, pensadas para acompañar distintos momentos del día, desde la actividad física hasta el uso cotidiano.

Con este proyecto, Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni siguen ampliando su universo creativo y se suman a la lista de futbolistas que buscan consolidar su perfil empresarial más allá del deporte.