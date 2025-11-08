Como Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, que supieron cómo expandir su mundo empresarial más allá del fútbol, Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico decidieron dar un paso más como dupla creativa. La diseñadora lanzó una nueva cápsula en la que por primera vez el futbolista de la Selección argentina se suma oficialmente a su proyecto, no solo como modelo, sino también como co-creador de una propuesta que refleja su conexión y su búsqueda compartida de equilibrio y autenticidad.

Como Messi y Antonela: el nuevo negocio de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

Inspirados por la manera en que Antonela Roccuzzo y Lionel Messi expandieron su universo más allá del fútbol, al ser protegonistas de la última campaña de Adidas, Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico también decidieron dar un paso más como dupla creativa. La diseñadora e influencer lanzó “CALVAGNI TRES”, una cápsula que marca una nueva etapa en su firma de activewear y que tiene al futbolista de la Selección argentina como modelo y cara visible del proyecto.

Caro Calvagni

Lejos de una simple colaboración, esta propuesta refleja la búsqueda personal y profesional de la modelo: un equilibrio entre el movimiento, la estética y el propósito. “Busqué abrir la marca a una co-creación que nos diera la posibilidad de probar nuevos caminos. La invitación a Nico surge de la confianza y la admiración”, reveló la diseñadora, que se inspiró en un viaje a Japón y en el concepto Ikigai, esa “razón de ser” que impulsa cada creación.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

El resultado es una colección que transmite calma, autenticidad y libertad, con siluetas que fluyen más allá del género y piezas que acompañan distintos momentos del día. “Apoyar a Caro en este lanzamiento me llena de orgullo. Nace de un concepto muy potente como el Ikigai, esa filosofía japonesa que representa lo que da sentido y propósito a la vida. Me identifico mucho con esa búsqueda de equilibrio, y creo que esta colección refleja justo eso: estética con significado”, agrega Nicolás Tagliafico, que además de posar para la campaña, fue parte del proceso creativo.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

La historia de amor de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

La historia de amor entre Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico también tiene mucho de inspiración. Se conocieron de una manera muy particular: a través de mensajes en Facebook. Por entonces, él jugaba en Banfield y ella estudiaba arquitectura. Ambos crecieron en la zona sur del conurbano bonaerense, él en Rafael Calzada y ella en Monte Grande, y ese detalle los llevó a pasar del chat a los encuentros reales. Desde entonces no se separaron. Cuando el futbolista fue transferido al Ajax de Holanda, Caro no lo dudó: dejó todo por amor y lo acompañó a Europa.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

Siete años después, sellaron su historia con una ceremonia íntima y, en 2022, después del Mundial de Qatar tuvieron una gran fiesta organizada por Claudia Villafañe, donde no faltaron los guiños a la Copa del Mundo y a su propio recorrido juntos.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

Como en el amor, el proyecto que los une se sostiene en la confianza y la complicidad. Es por eso que esta cápsula no solo representa una nueva etapa profesional para Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico, sino también la fusión de dos caminos que se potencian, bajo una misma premisa: vivir con propósito, equilibrio y autenticidad.