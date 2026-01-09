Así es la impresionante cocina profesional de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico: muebles empotrados, isla gigante y estilo moderno

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico mostraron la impresionante cocina profesional de su hogar, un espacio que combina muebles empotrados, una isla gigante y un estilo moderno en blanco y negro. El ambiente fue diseñado para integrarse con el resto de la vivienda, manteniendo la coherencia estética que caracteriza cada rincón.

Con estilo moderno y una isla gigante, la increíble cocina de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico impresionaron a todos tras presentar la impresionante cocina profesional de su casa, donde destacan los muebles empotrados, la isla central de gran tamaño y una paleta monocromática que refuerza el estilo moderno. Cada detalle se integra en un diseño pensado para la funcionalidad y la continuidad visual del hogar.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

Diseñada con una estética contemporánea, combina funcionalidad y estilo en un ambiente que refleja la personalidad de la pareja. El diseño se apoya en líneas limpias y materiales nobles, pensados para lograr un ambiente práctico, ordenado y visualmente equilibrado. Este ambiente no solo cumple una función operativa, sino que también se convierte en un punto de encuentro cotidiano.

Uno de los elementos más llamativos de la cocina de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico es la pared de muebles empotrados, con terminaciones en negro mate que aportan sobriedad y continuidad. Las alacenas superiores cuentan con puertas vidriadas, donde se exhibe vajilla y cristalería de forma ordenada, reforzando la idea de la comodidad sin perder estilo.

Sin duda alguna, el diseño que eligió la influencer permite ocultar electrodomésticos y mantener despejadas las superficies, lo que contribuye a una sensación de limpieza y amplitud. Cada elemento está ubicado con precisión, sin interferir en la circulación ni en la funcionalidad del espacio.

La gigante isla central que organiza la cocina de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

La isla gigante ocupa el centro de la cocina y funciona como núcleo del ambiente. Realizada en materiales claros, con una base blanca que contrasta con el mobiliario oscuro, se convierte en superficie de trabajo, punto de apoyo y lugar de encuentro. Además de su función práctica, incluye espacio de guardado inferior y sectores pensados para sentarse.

Caro Calvagni

La paleta cromática elegida por Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico para la cocina se basa en el contraste entre blanco y negro, generando una atmósfera moderna y sofisticada. Las paredes claras y la luz natural que entra por una ventana horizontal de gran tamaño equilibran la presencia de los muebles oscuros, logrando una armonía visual que amplía el espacio.

El piso, en tono neutro, acompaña la estética sin competir con los muebles. La iluminación está resuelta con artefactos empotrados y luz natural, lo que refuerza la sensación de amplitud y permite que cada sector esté correctamente iluminado sin generar contrastes bruscos. No hay elementos que interrumpan la fluidez entre ambientes, lo que permite que el espacio muestre un conjunto integrado.

Caro Calvagni

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico mostraron en su hogar la impresionante cocina profesional con muebles empotrados, una isla gigante y un estilo moderno en blanco y negro. El espacio se integra de manera armónica con el resto de la vivienda, destacando por su diseño funcional y por la continuidad estética que atraviesa cada ambiente.

VDV