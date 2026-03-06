La reacción de Lionel Messi a la polémica generada por su visita a Donald Trump

Lionel Messi fue protagonista de un encuentro institucional junto a Donald Trump en la Casa Blanca, un episodio que rápidamente se convirtió en tema de conversación y que dejó a los fanáticos atentos a cada detalle. La visita del Inter Miami marcó un momento especial para el equipo y sumó un nuevo capítulo en la agenda pública del capitán argentino.

Lionel Messi

En las últimas horas, se volvieron virales distintos momentos de la icónica visita del astro argentino a la sede del gobierno estadounidense. La presencia del futbolista acaparó la atención de medios internacionales y redes sociales. El recibimiento del equipo que dirige Javier Mascherano fue un evento oficial que reunió a jugadores, cuerpo técnico y directivos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su silencio posterior, Lionel Messi no compartió ninguna publicación ni historia en sus cuentas oficiales, una decisión que abrió la puerta a múltiples interpretaciones. La ausencia de mensajes en redes sociales generó una ola de comentarios entre sus seguidores.

Cuenta de Instagram de Lionel Messi

A pesar de ser una persona activa en redes sociales, el capitán optó por no pronunciarse ni dar señales en sus canales oficiales. Esa decisión impactó a sus fanáticos, quienes aumentaron las especulaciones sobre su elección. El silencio del jugador fue interpretado por algunos como una manera de evitar posicionamientos políticos.

La polémica entre los seguidores de Lionel Messi por su visita a Donald Trump

La ausencia de mensajes de Lionel Messi en su cuenta de Instagram generó un contraste con la magnitud del acontecimiento. Mientras algunos seguidores celebraron la visita como un reconocimiento al fútbol y al impacto cultural del Inter Miami, otros criticaron la cercanía con el mandatario estadounidense.

Lionel Messi

En plataformas digitales se multiplicaron los comentarios, reflejando una clara división entre quienes apoyaron la presencia del campeón del mundo y quienes consideraron que se exponía a un posicionamiento político. En este caso, la visita a la Casa Blanca se transformó en un episodio que puso en evidencia el pensamiento de los fanáticos del jugador.

La postura de Lionel Messi de no pronunciarse ni dar señales en sus canales oficiales, lejos de apagar la polémica, la intensificó. La visita a Donald Trump y la reacción posterior del jugador del Inter de Miami sumó un nuevo capítulo a la relación con sus seguidores. Su silencio, lejos de ser un detalle menor, se convirtió en el centro de la discusión.

Lionel Messi

VDV