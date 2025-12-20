Las mejores fotos de las vacaciones de Solita Silveyra en España: reencuentro con amigas y un paseo bajo la lluvia en Madrid

Luego de haber manifestado su inmenso dolor por la pérdida de Héctor Alterio, Soledad “Solita” Silveyra volvió a recurrir a sus redes sociales, pero, esta vez, lo hizo para mostrar uno de los momentos más felices de su vida: su viaje por España y el reencuentro con amigas bajo un paisaje soñado. Asimismo, a cada una de ellas les dejó un emotivo mensaje que no tardó en hacerse viral en la web.

Así fue la estadía de Solita Silveyra en Madrid

Para Solita Silveyra las redes sociales son una herramienta no solo para mostrar reseñas de su trabajo como actriz, sino también ofician de ventana virtual donde sus seguidores pueden ingresar a su círculo íntimo. En este caso, la célebre artista compartió las imágenes más significativas de su viaje a España el cual estuvo atravesado por reencuentros con destacadas figuras de la cultura española y lleno de emociones.

Soledad Silveyra junto a sus amigas españolas | Instagram

De acuerdo con las imágenes propiciadas en su cuenta personal de Instagram, la intérprete argentina se reencontró con colegas españolas de renombre, con las cuales tiene un vínculo muy cercano. “Con mis amigas españolas Mary Sol Nevado y María Nevado, gran cantante y bailadora de Flamenco”, escribió en el pie de la fotografía donde se la podía ver súper descontracturada y sonriente en compañía de las celebridades.

Este posteo generó que las protagonistas le devolvieran este halago con palabras de cariño: “Te queremos mucho, Solita. Siempre es un placer estar contigo, las horas se pasan volando... Contando los días para volver a tenerte por acá. Afortunadas de contar con tu amistad. Abrazo enorme, hasta la vuelta”, expresó Mary Sol, mientras su madre exclamó: "Qué estupendo día pasamos, vuelve pronto, te queremos Solita”.

Soledad Silveyra | Instagram

Solita Silveyra rodeada de sus afectos

Durante su estadía en España, Solita Silveyra también estuvo de paseo por las calles de Madrid junto a Nora Kalovits y su pareja -y exfutbolista-, Rodrigo Godínez Orozco. Allí, se los pudo ver disfrutar de una caminata por Las Rosas de Madrid, un exclusivo lugar turístico de la capital española. Sonriente y llena de satisfacción recorrió cada rincón a pesar de la lluvia.

Soledad Silveyra junto a sus amigas españolas | Instagram

En una de las fotografías posteadas en su feed se puede apreciar el paisaje de la ciudad bajo las nubes grises de distinta densidad como así también los caminos zigzagueantes que trazaba la ruta. Para la conductora, todo era digno de admirar, es por ello que inmortalizó hasta la imagen que propiciaba el clima este viaje al viejo continente.

Fotos que compartió Solita Silveyra en España | Instagram

De esta manera, Solita Silveyra no sólo aprovechó a visitar grandes amigas y colegas del mundo del espectáculo, sino que también realizó turismo por una de las ciudades más visitadas a nivel mundial. Como si fuera un “diario de viaje”, la actriz se mostró profundamente feliz de haberse topado con estas mujeres tan importantes en su vida. Por su parte, sus seguidores la llenaron de palabras afectuosas. “Que bien te sienta Madrid. Mirá lo que es esa sonrisa”, “Que hermoso lugar y gente que te dan felicidad!” y “Viajar cambia el ánimo”, fueron algunos de los mensajes que se deslizaron en la caja de comentarios de la famosa red social de la camarita.

