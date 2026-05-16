Lejos del modelaje y el streaming, el proyecto artístico de Helena Otamendi

Helena Otamendi heredó el gen fashionista de su mamá, Geraldine Neumann, y de su tía, Nicole. La joven de 20 años comenzó una prometedora carrera en el universo del modelaje, la cual se ve reflejada a través de las publicaciones que realiza en sus redes sociales. Además, encontró en el universo del streaming su lugar como comunicadora, potenciando su imagen dentro de los medios de comunicación. Sin embargo, en paralelo, lejos del modelaje y las plataformas digitales, está llevando a cabo un ambicioso proyecto artístico que la tiene como protagonista.

El proyecto artístico de Helena Otamendi

Para Helena Otamendi, las redes sociales se convirtieron en una poderosa carta de presentación. A través de su cuenta personal de Instagram, no sólo muestra los books de fotos y el backstage de las campañas publicitarias que realiza, sino que también, desplegó una faceta en las plataformas digitales. La modelo forma parte del programa de streaming Solo con Nicki, el ciclo que lidera su tía, Nicole Neumann, abriéndose paso a este lenguaje audiovisual que se va consolidando en las dinámicas de consumo masivo.

Helena Otamendi junto a su mamá, Geraldine Neumann | Instagram

No obstante, además de mostrar su faceta artística como cantante, también puso en manifiesto que la carga genética de su papá, Jorge Otamendi está muy presente. En la descripción de su perfil, se puede ver que direccionó a sus más de 18,7 mil seguidores hacia su cuenta secundaria, donde transmite su pasión por la fotografía y comparte algunas producciones propias a través de las imágenes de autor.

Fotografías de Helena Otamendi | Instagram

En esta faceta artística, Helena va dejando su estilo propio al compartir sus emociones y su forma única de ver el mundo. En uno de los posteos que realizó a fines de abril, se puede observar una serie de postales inéditas que ella misma registró. “Imágenes de un corto basado en el tema ´Pretend´ hecho completamente por mí”, se puede leer al pie del carrusel.

Fotografías de Helena Otamendi | Instagram

Este proyecto artístico la llevó a recorrer diversas localidades del país. Uno de ellos fue Ushuaia donde llevó a cabo una sesión de fotografías junto a su papá para una empresa de viajes. Aunque difundió escasas imágenes de la ciudad más austral del mundo, se la puede ver muy entusiasmada con este hobby en el que de a poco va perfeccionándose, al punto tal de crear una historia destacada.

Helena Otamendi sacando fotos en Ushuaia | Instagram

Los comienzos de Helena Otamendi como fotógrafa

Helena Otamendi le dio vida a este perfil secundario en Instagram a comienzos de este 2026. Las primeras fotos que compartió fueron en blanco y negro haciendo hincapié en los detalles de los rostros de las personas retratadas. Las expresiones, las miradas y las tomas desde distintos ángulos, fueron adentrando a los cibernautas en la forma en la que la joven ve el mundo. Su hermano Matías Otamendi fue uno de sus modelos y musa inspiradora. Es por esta razón que mantuvo la misma línea estética, pero incorporó el espacio exterior como escenario natural capturando justo cada detalle en movimientos y expresiones corporales.

Cabe destacar que esta cuenta tiene como fin no sólo la fotografía, sino también videos con estética cinematográfica, el detrás de escena, grabaciones, proyectos audiovisuales y contenido creativo relacionado con cine o los videoclips. De esta manera, la hija de Gegé Neumann logró equilibrar su trabajo en el universo de la moda y el streaming con esta nueva veta como artista audiovisual emergente.

Matías Otamendi, hermano de Helena e hijo de Geraldine Neumann | Instagram

Así, Helena Otamendi encontró en la fotografía y en la producción audiovisual un nuevo proyecto artístico que la mantiene entusiasmada y conectada con su pasión. Por su parte, su mamá se muestra orgullosa de la joven y, cada vez que puede, le deja su cariñosa reacción en la caja de comentarios como sinónimo de apoyo incondicional.