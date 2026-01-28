Con look urbano y relajado, Helena Otamendi vuelve a imponer el jean tiro bajo

La moda es cíclica y Helena Otamendi lo demuestra con un look que combina naturalidad, actitud y un guiño directo a los años 2000. En una selfie frente al espejo, la it girl apostó por una de las prendas más deseadas del momento: el jean tiro bajo, un corte retro que vuelve a instalarse con fuerza en el radar fashionista y que promete quedarse más de una temporada.

Helena Otamendi revive el jean tiro bajo y confirma el regreso del espíritu Y2

Fiel a un estilo relajado pero con identidad, Helena Otamendi eligió un denim oscuro de tiro bajo, apenas caído sobre la cadera, que estiliza la silueta y aporta ese aire despreocupado tan propio del revival Y2K. Lo combinó con una remera blanca al cuerpo, de algodón, minimalista y atemporal, logrando un equilibrio perfecto entre lo simple y lo trendy. El resultado es un outfit urbano y fresco, ideal para el día a día.

Helena Otamendi

El jean tiro bajo, ícono absoluto de fines de los 90 y principios de los 2000, vuelve renovado: hoy se lleva con cortes más prolijos, lavados clásicos y un fit que prioriza la comodidad sin perder actitud. Por su parte, la hija de Gege Neumann lo interpretó desde un lugar auténtico, lejos de lo forzado, confirmando que esta tendencia no se trata solo de nostalgia sino de una nueva forma de llevar básicos con personalidad.

El cinto marrón, un aliado perfecto para el jean tiro bajo

La elección de accesorios acompaña el mood relajado del look. Un cinturón de cuero marrón, visible y protagonista, refuerza el espíritu dosmilero, mientras que una bandolera negra suma practicidad y un toque urbano. Todo está pensado para no sobrecargar y dejar que el denim sea el gran foco.

Helena Otamendi y Gege Neumann

En clave beauty, Helena Otamendi apostó por la simpleza. Lleva el pelo suelto, con raya al medio y textura natural, apenas ondulado, como recién lavado. El maquillaje es casi imperceptible: piel luminosa, cejas peinadas hacia arriba, un leve rubor que aporta frescura y labios al natural. Un beauty look que acompaña a la perfección la estética casual del outfit y refuerza la idea de belleza real, sin artificios.