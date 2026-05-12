Adiós al minimalismo: Helena Otamendi marca tendencia con micro shorts y su look "Vamp" borgoña

El estilo de Helena Otamendi viene dando que hablar por su capacidad para mezclar prendas clásicas con toques modernos. En su última aparición, la joven modelo dejó de lado la simpleza de los tonos neutros para apostar por una estética con más carácter, que muchos ya etiquetan como "Vamp" por su aire nocturno y sofisticado. Con el borgoña como protagonista, Helena demuestra que este 2026 la moda busca recuperar la intensidad.

El regreso del borgoña y las texturas satinadas en el look de Helena Otamendi

La base del look es una blusa drapeada en un tono borgoña profundo. Este color, que se posiciona como el sucesor natural de los marrones y grises del año pasado, aporta una elegancia que se siente actual. La elección del satén no es casual; el brillo de la tela ayuda a que el color no se vea plano y le da una caída fluida que contrasta con el resto de las prendas más estructuradas.

Helena Otamendi con su look Vamp

El diseño de la blusa, con un cuello volcado y mangas largas, equilibra la silueta. Es una pieza que funciona bien tanto para un evento de noche como para una salida más informal si se combina con básicos, pero en este caso, Helena Otamendi decidió llevarla al extremo de la tendencia.

La parte más arriesgada del outfit son los micro shorts de cuero. Después de varias temporadas donde la falda midi fue la reina absoluta de las vidrieras, el 2026 propone volver a las piernas como protagonistas. El short que eligió Otamendi destaca por un texturizado floral en relieve, un detalle que le quita la dureza típica del cuero liso y le suma un toque de diseño más elaborado.

Helena Otamendi

Para que el look funcione en un contexto de media estación o invierno, la clave estuvo en las medias negras tupidas. Este recurso no solo permite usar prendas cortas cuando baja la temperatura, sino que genera una continuidad visual con los zapatos de punta fina, logrando que la figura se vea más estilizada sin necesidad de recurrir a plataformas exageradas.

Los accesorios que definen el estilo de Helena Otamendi

Lo que termina de cerrar la estética "Vamp" son los accesorios. La hija mayor de Gege Neumann incorporó guantes de cuero negro, un complemento que volvió con fuerza este año y que separa un look común de uno con verdadera intención editorial. Los guantes aportan una cuota de misterio y terminan de unificar las texturas de cuero presentes en el short.

En cuanto al pelo y maquillaje, la apuesta de Helena Otamendi fue la naturalidad. Unas ondas suaves y un maquillaje en tonos tierra permiten que el contraste entre el borgoña y el negro sea el que se lleve toda la atención. No hubo necesidad de joyas llamativas; la fuerza del conjunto reside en la combinación de colores y materiales.

La hija de Gege Neumann da lecciones de estilo

Si querés replicar esta propuesta de Helena Otamendi, la regla de oro es el contraste de materiales. Mezclar el satén (suave y brillante) con el cuero (rígido y opaco) es lo que hace que un look monocromático o bitono no resulte aburrido.

Este outfit de Helena Otamendi es un claro ejemplo de que el minimalismo está perdiendo terreno frente a propuestas con más texturas y colores saturados. El borgoña llegó para quedarse y, combinado con negro, se perfila como la alianza ganadora para lo que queda del año.