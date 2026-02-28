Los looks matchy-matchy de Helena Otamendi y Geraldine Neumann para los 15 de Allegra Cubero: elegancia, personalidad y sofisticación

La fiesta de 15 de Allegra Cubero fue todo un suceso familiar para la familia de Nicole Neumann. Tal es así que su hermana Geraldine Neumann y su hija Helena Otamendi deslumbraron este viernes 27 de febrero con sus looks matchy-matchy poniendo en alto su vasta experiencia en el mundo de la moda. Todas las imágenes fueron compartidas en las redes sociales de las modelos, donde mostraron algunos detalles de una celebración llena de risas, diversión, sofisticación y glamour.

Gegé Neumann y Helena Otamendi, íconos fashonistas

Este último fin de semana del segundo mes del año, las cuentas de Instagram de la familia de Nicole Neumann se llenaron de las imágenes más emotivas de lo que fue la fiesta de 15 de Allegra Cubero. Entre ellas, se destacaron las postales que compartieron Geraldine Neumann y Helena Otamendi mostrando su buen gusto y acierto en materia de moda y tendencias.

Indiana Cubero y Helena Otamendi | Instagram

Con propuestas diferentes pero unidas por una misma paleta, madre e hija apostaron por looks twins en clave total black que combinaron elegancia, personalidad y una impronta moderna imposible de pasar por alto. En este sentido, ambas modelos demostraron que el negro sigue siendo el comodín infalible para eventos de alto perfil. Por esta razón, eligieron estilismos opuestos en silueta y diseño, pero perfectamente coordinados, logrando un matchy-matchy sofisticado que acompañó sin opacar a la homenajeada. Las imágenes, compartidas en sus historias de 24 horas y posteos en su feed, reflejaron una noche cargada de emoción, moda y complicidad familiar.

Helena Otamendi

Helena Otamendi se inclinó por un vestido corto negro de líneas minimalistas que resaltó su frescura juvenil. El diseño, con breteles finos y recortes laterales estratégicos, aportó un detalle contemporáneo y sutilmente audaz. Ajustado al cuerpo y de estructura simple, esta pieza estilizó su figura con naturalidad, y generando la ilusión óptivca de estar llevando un corset aparte. A su vez, apostó por una espalda despejada sujetada con los delgados lazos.

Completó el conjunto con sandalias negras de tiras finas y taco alto, reforzando la armonía monocromática del outfit. En cuanto al maquillaje, llevó un acabado luminoso y natural: piel fresca, rubor suave en tonos rosados, labios nude y una mirada definida con delineado delicado y máscara de pestañas. El cabello, largo, con suaves ondas y con raya al medio, cayó suelto sobre los hombros, aportando un aire simple y sofisticado que equilibró el conjunto.

Helena Otamendi en los 15 de Allegra Cubero | Instagram

Geraldine Neumann

Geraldine Neumann eligió una propuesta más clásica y sensual: un vestido negro largo con escote recto y breteles finos, acompañado por un corset con transparencias sutiles en la zona media y que recorrió todo el largo de la pollera. Este detalle estructural aportó modernidad y carácter sin perder la sutileza. La falda recta hasta el piso estilizó la silueta y sumó una cuota de sobriedad acorde a la celebración de los 15 de su sobrina.

Por su parte, el beauty look de Geraldine fue más intenso y definido. La cantante apostó por una piel bronceada y luminosa, ojos profundizados con sombras más marcadas y pestañas como protagonistas, mientras que los labios se mantuvieron en un tono natural para equilibrar la mirada. A diferencia de la prima de Allegra, Gegé se pronunció hacia un peinado recogido, tirante hacia atrás, despejando su rostro y potenciando la fuerza del estilismo, otorgándole una imagen pulida y de alto impacto.

Geraldine Neumann en la fiesta de 15 de Allegra Cubero | Instagram

Así, Geraldine Neumann y Helena Otamendi reafirmaron en la fiesta de cumpleaños de 15 de Allegra Cubero que los looks twins pueden reinterpretarse con identidad propia. Coordinadas en color, pero fieles a sus estilos personales, madre e hija lograron una dupla fashionista que combinó sofisticación, tendencia y complicidad, consolidando al total black como el color que nunca pasa de moda e ideal para cualquier momento del día.

NB