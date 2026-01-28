La debilidad de Lizy Tagliani que podría provocar una crisis con su pareja, Sebastián Nebot

En el mundo del espectáculo y el humor, Lizy Tagliani siempre se destacó por su sinceridad, su estilo directo y esa mezcla inconfundible de comedia y emotividad. Y el último episodio en Arriba bebé no fue la excepción: frente a un panel cómplice y entre risas, la conductora reveló cuál es su debilidad más particular… una que podría poner en aprietos incluso a su marido, Sebastián Nebot.

La debilidad de Lizy Tagliani

Mientras hablaba con naturalidad y buen humor, Lizy aseguró que si bien se considera una persona fiel y enamorada, tiene un “talón de Aquiles” bastante específico: los camioneros. Con esa frase, desató carcajadas en el estudio y en las redes sociales, al describir con detalle la escena que la pondría en aprietos: bajarse de un camión y ser asistida por un hombre fornido y tatuado sería su debilidad ante cualquier intento de fidelidad.

“Yo soy una persona fiel, pero si un día me ven bajando de un camión… Les conté, es mi talón de Aquiles”, explicó Lizy entre risas. Luego no dudó en detallar su fantasía imaginaria, visualizando al hombre robusto ayudándola a bajar del escalón con una sonrisa y con su cuerpo marcado por tatuajes. La escena humorística provocó carcajadas en el estudio y puso a todos a imaginar situaciones tan divertidas como improbables.

Lizy Tagliani junto a Sebastián Nebot, su pareja, con quien comparte la vida familiar

Lejos de quedarse solo con la anécdota de los camioneros, Lizy Tagliani continuó con sus bromas, distinguió entre diferentes tipos de trabajadores al volante y agregó que los colectiveros también tienen su encanto, aunque con la ironía propia de quien sabe jugar con las palabras y las situaciones cotidianas.

“No así con el rubro de los colectiveros, que los amo”, aclaró, antes de agregar con humor que lidiar con el tráfico y la gente a diario puede ser una experiencia que también tiene su atractivo. “Imagínate que Sebastián me deje, se va de mi casa y, bueno… ¿qué voy a hacer?”, bromeó

Entre risas y ternura: la familia siempre presente

Más allá de las confesiones humorísticas, Lizy Tagliani y Sebastián Nebot vivieron momentos muy emotivos en los últimos meses. A comienzos de este año, la conductora compartió en sus redes uno de esos días inolvidables: el primer encuentro de su hijo Tati con el mar, durante unas vacaciones en familia en Miramar. El video mostró al niño sorprendido y feliz al meter los pies en el agua por primera vez, acompañado por la risa y la emoción de sus padres.

“Verte crecer es lo más hermoso que nos pudo pasar a papá y a mí”, escribió Lizy junto al video, destacando ese momento tan cálido y espontáneo. La escena familiar no solo emocionó a sus seguidores, sino que también reveló el profundo amor que hay detrás de su relación con Nebot y su proyecto como padres.

Una relación marcada por el humor y la complicidad

Es esa mezcla de humor, sinceridad y ternura la que hace que las confesiones de Lizy no se queden en una simple anécdota. Cada comentario tiene una capa de humanidad que la conecta con su público, que no solo se ríe, sino que también se siente parte de su historia.

La confesión de Lizy Tagliani sobre su debilidad particular no solo ocupó minutos de un programa de radio. Su relato se viralizó, generó memes, chistes y comentarios en redes sociales y, sobre todo, abrió una puerta para hablar con humor sobre la vida de pareja, los pequeños gustos y esas fantasías que todos tenemos, aunque no siempre las confesemos.

