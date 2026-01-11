El emotivo video de Tati, el hijo de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, conociendo el mar: "De las cosas más bellas que tiene la vida"

Este domingo 11 de enero, Lizy Tagliani volvió a conmover a sus seguidores al compartir un momento familiar súper íntimo y profundamente emotivo. En las últimas horas, la conductora publicó un tierno video junto a su marido, Sebastián Nebot, y su hijo Tati, en sus primeras vacaciones en la playa siendo tres. Las imágenes no tardaron en generar repercusión y mensajes de cariño por parte de sus fans, que celebraron este gran gesto de amor de la estilista con el niño.

Lizy Tagliani grabó la emoción de su hijo al ver por primera vez el mar

En el registro audiovisual que difundió en su cuenta personal de Instagram, Lizy Tagliani aparece caminando descalza sobre la arena, tomada de la mano de su esposo y acompañando a su hijo de tres años rumbo al mar. La escena, simple y auténtica, refleja la emoción del momento: el primer encuentro del pequeño con la inmensidad del océano.

Junto al video, la humorista acompañó la publicación con un mensaje cargado de sensibilidad, donde dejó al descubierto sus sentimientos al vivir esta entrañable experiencia en su maternidad. "De las cosas más bellas que tiene esta vida son las sorpresas, esa sensación de descubrir algo nuevo, algo que no sabemos si nos va a gustar o no, y de repente para nuestro pequeño llegó el momento de conocer el mar, verte crecer es lo más hermoso q nos pudo pasar a papá Sebastián Nebot y a mí”, afirmó orgullosa y llena de emoción.

En esta misma línea, cerró el posteo con una impactante reflexión: “No cambiaste nuestras vidas, nos trajiste una nueva. Te amamos hijo", señaló conmovida por el crecimiento de Tati y el camino recorrido como familia. Por el momento, el matrimonio mantiene firme la decisión de no mostrar el rostro del menor preservando su identidad ante el ojo público.

La reacción de Tati, el hijo de Lizy Tagliani, al sentir el mar sobre sus pies

El viaje tuvo como destino la costa atlántica, más precisamente la ciudad de Miramar. Allí, el hijo de Lizy Tagliani se animó a sumergir los pies en el agua mientras observaba, fascinado, el movimiento de las olas. En el video incluso se escucha un grito de alegría espontáneo, una reacción que resume la emoción de descubrir algo nuevo por primera vez y que enterneció a quienes vieron la publicación.

Valorar lo simple, disfrutar del presente y mostrarse unidos parecen ser pilares fundamentales en esta etapa de la vida de la conductora. La maternidad, según ha dejado entrever en distintas oportunidades, transformó profundamente a la artista. Criar a Tati no solo le permitió conocer un amor noble y puro, sino que también despertó en ella una pasión y una entrega que asume con orgullo. La experiencia de acompañar el crecimiento de su heredero se convirtió en uno de los motores más importantes de su vida.

Como era de esperarse, la caja de comentarios de este posteo se llenó de frases de halago hacia la presentadora de Telefe. "Tati se ganó el cielo con Lizi y Seba"; "Hermoso y emocionante querida Lizy y Sebas verlo a Tati con su asombro inocente, felicidad y bendiciones para los tres"; y "Algo que nunca se va a olvidar Tati, lo llevará tatuado en su corazón, el momento que tus papas te llevan a conocer el mar por primera vez es único, que felices se los ve Lizy", fueron alguno de las decenas de mensajes que les dejaron los cibernautas.

Así, Lizy Tagliani continúa compartiendo los momentos más sensibles de su historia, demostrando que la felicidad también se encuentra en las acciones más simples: una caminata por la arena, un primer chapuzón en el mar y la tranquilidad de estar rodeada del amor de su marido y del nene que adoptaron a mitad de año. Desde hace meses, los tres vienen construyendo un vínculo que crece y se acentúa con el correr del tiempo.

