Lejos de la televisión, el exitoso negocio de Ailén Bechara, la ex azafata de Guido Kaczka

Ailén Bechara, la ex azafata de Guido Kaczka, construyó un presente distinto y lejos de la televisión con el exitoso negocio que lleva adelante. Tras su paso por programas de entretenimiento que marcaron su carrera, decidió apostar por un camino totalmente distinto que refleja su estilo y que la consolidó como emprendedora.

El increíble trabajo de Ailén Bechara, la ex azafata de Guido Kaczka, lejos de los medios

Ailén Bechara, la ex azafata de Guido Kaczka, encontró un camino propio y se dedica al exitoso negocio que creó después de dejar la televisión. Con su marca de indumentaria, ofrece propuestas que abarcan desde ropa deportiva hasta trajes de baño, y ella misma es la imagen principal de las campañas.

Ailén Bechara

La modelo se hizo conocida como una de las ayudantes de los ciclos que marcaron al presentador en Canal 13, donde participó en programas como A todo o nada y Los 8 escalones. Su simpatía y presencia en pantalla la convirtieron en una figura habitual dentro del entretenimiento argentino.

Tras dejar la televisión, Ailén Bechara fundó Bebrand, una marca de indumentaria que refleja su estilo y visión. La firma ofrece una amplia variedad de prendas que van desde conjuntos deportivos hasta trajes de baño. En su catálogo se destacan tops, calzas largas, bikers y conjuntos diseñados para acompañar el movimiento del cuerpo.

Ailén Bechara y su marca

Además de las colecciones destinadas al deporte, la empresaria armó una línea de trajes de baño que se convirtió en uno de los productos más buscados. La propuesta de la firma apunta a combinar comodidad y diseño, con secciones que se renuevan cada temporada. La marca cuenta con un showroom propio y también comercializa sus productos de manera online.

Modelo e imagen: Ailén Bechara le da vida a su marca de indumentaria

Además de ser la fundadora, Ailén Bechara es la principal modelo de Bebrand. Ella misma protagoniza las campañas y se encarga de mostrar las prendas en diferentes plataformas, reforzando la identidad de la marca. Su experiencia como modelo también la llevó a trabajar con otras firmas reconocidas, consolidando su presencia en el mundo de la moda.

Ailén Bechara y su marca

La sección deportiva de la firma incluye prendas pensadas para entrenar y para el uso cotidiano, mientras que la línea de trajes de baño ofrece diseños modernos y versátiles. La combinación de ambas propuestas le permitió a la marca posicionarse en un segmento amplio, que abarca tanto a quienes buscan ropa funcional como a quienes priorizan la estética.

Aunque su popularidad nació en la pantalla chica, Ailén Bechara construyó un presente diferente, enfocado en el desarrollo de su marca y en su rol como modelo. La marca Bebrand se convirtió en su principal proyecto y le permitió consolidar una nueva etapa profesional, alejada del ritmo televisivo pero cercana a su pasión por la moda y a sus seguidores.

Ailén Bechara

Lejos de la televisión, el exitoso negocio de Ailén Bechara se centra en Bebrand, la marca de ropa que fundó y que hoy lidera con dedicación. Con colecciones que incluyen ropa deportiva y trajes de baño, y con ella misma como modelo e imagen, la ex azafata de Guido Kaczka encontró un camino propio en el mundo de la moda.

VDV