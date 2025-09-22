Así fue el espectacular cumpleaños de Jamaica, la hija de L-Gante: gigantografías, unicornios y brillos

El pasado 13 de septiembre, Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, cumplió 4 años. Este suceso provocó que su madre realice un mega festejo donde prevalecieron los brillos, globos y unicornios. Todo quedó registrado por la influencer en su cuenta personal de Instagram, dejando entrever todos los detalles de una fiesta de ensueño que llenó de alegría y ternura a la pequeña homenajeada.

El colorido cumpleaños de Jamaica, la hija de L-Gante

Desde su llegada al mundo, Tamara Báez y Jamaica se volvieron inseparables. Pese a los conflictos de pareja entre L-Gante y la creadora de contenidos, la niña transita su infancia rodeada del amor de sus progenitores, quienes le brindan todo lo que está a su alcance por ver su tierna sonrisa y alimentarle la ilusión.

Es así que la influencer compartió en sus redes sociales todos los detalles del cumpleaños número 4 de Jamaica, un evento mágico lleno de colores pasteles, un arco de globos que formaron un arcoíris y los infaltables brillos. “Hoy es un día muy especial para mi niña soñada, mi princesa de mamá. Sos lo mejor que me pudo pasar después de tanto esperar. Hoy se festeja como tanto querías tus cuatro años”, escribió en el pie de las fotografías más significativas donde se pudo ver el rostro sonriente de la niña que miraba todo maravillada.

La pequeña lució un vestido de tul de colores a los que complementó con un lazo de volados a la altura de la cintura y delicadas flores a la altura del cuello junto con unos zapatitos estilo Guillermina color violeta claro. Su cabello estuvo semi recogido con dos trenzas cocidas que le despejaban la cara terminando con delicados rodetes en la zona alta de la cabeza. Además, agregó unas extensiones de pelo artificial a tono con su outfit. El make up estuvo pensado en un maquillaje artístico con detalles florales y un corazón en el entrecejo que le potenciaron la mirada.

La torta estuvo conformada por tres pisos altos llenos de detalles con flores y destellos multicolores que se acoplaron con la temática del cumpleaños. También se destacaron los delicados detalles de los arcoíris, margaritas, el nombre en dorado de la heredera del cantante y el número 4. Cada invitado se llevó como souvenir un vaso de vidrio con sorbete con el nombre Jami y un paquete repleto de golosinas. También, para los más chiquitos, se entregó un gran algodón de azúcar rosado.

L-Gante, por su parte, se sumó a la hora de cantar el Feliz Cumpleaños dejando que su hija sea la gran protagonista del festejo. Cabe señalar que el creador del estilo RKT asistió al festejo con su madre Claudia y se lo pudo ver muy emocionado al ver la carita sonriente de su primogénita. En este marco, el cantante de cumbia 420 compartió un video señalando: "Atr (a todo ritmo) en el cumple de Jami". En el registro audiovisual, se puede ver cómo unos robots con luces LED animaron el festejo. Finalmente, mostró cómo La Sirenita dijo presente en el festejo y cantó la clásica canción Parte de él.

Todos estos detalles compartidos tanto por L-Gante como por Tamara Báez conformaron una jornada llena de magia para su hija Jamaica, donde cada pieza encajó a la perfección en un anhelo que tenía la niña: el vivir por un instante en un mundo lleno de unicornios, colores y encantos.

NB