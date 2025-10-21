"Quiero contarles que desde hoy comienzo una nueva etapa en mi carrera", anunció Elian Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, el lunes mediante sus redes sociales. Con un comunicado, el referente de RKT informó que decidió cambiar su equipo de trabajo y representación, buscando iniciar un nuevo camino con su mejor versión. De esta forma, dejó en claro que decidió romper relación laboral con Maxi El Brother, con quien trabajó en los últimos años.

Si bien el cantante no expresó los motivos de esta contundente decisión, transcendió un documento judicial en el que reclama una millonaria suma de dinero que su, hasta ayer, representante le habría sustraído.

L-Gante y un reclamo silencioso

Desde hace algunos meses, L-Gante y su entonces representante Maxi El Brother enfrentaban rumores de tensiones en su vínculo personal y laboral. Ambos habían protagonizado una pelea fuera de un boliche bailable, que rápidamente aclararon que estaba todo bien entre ellos. Pero estos indicios hicieron que no fuese una sorpresa el reciente anuncio del cantante, poniéndole fin a este vínculo.

Si bien el artista de 25 años informó que la decisión se debía a una cuestión artística, un documento presentado ante la Justicia señala el reclamo de una suma de dinero que Maxi El Brother se habría quedado, por el que L-Gante pide su devolución. “A mí lo que me dicen es que la suma que le reclama ronda entre el millón de dólares y el millón cuatrocientos mil”, informó Martín Candalaft en DDM (América), al acceder al pedido en el que también se denunciarían que hubo “contratos suscriptos y percepciones de dinero de las que el artista no fue informado”.

Además, explicó que el cantante no tendría su vivienda propia y tampoco contaría con dinero en efectivo, situación que manejaba su manager. Por lo tanto, esto indicaría que los problemas de cuota alimentaria con la madre de su hija, estaría relacionada con este aspecto. Tal como lo había mencionado el joven, el no manejaría su dinero, cuestión que buscar cambiar con esta decisión.

“Estoy en una situación de tomar el mayor control que pueda de mis cosas, tanto en el trabajo como en mi vida. En una circunstancia, no lo vi tan así y perdí el control de bastantes cosas”, explicó L-Gante en diálogo con DDM, el lunes por la tarde.

En este sentido, Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas (eltrece) detalló: “Solamente de los casinos online, de una sola publicidad en redes sociales de este año, la plata que le habrían arrancado a L-Gante es de 156 mil dólares. Solo de esa publicidad”.

Por su parte, Maxi El Brother no respondió públicamente al anuncio de L-Gante. Asimismo, la batalla judicial recién comienza y el nuevo camino del cantante también.