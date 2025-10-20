L-Gante, otra vez en la mira de la justicia: lo acusan de robarse una moto policial

En el último tiempo, la vida privada de Elian Ángel Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, se cobró las primeras planas de los titulares de las secciones de policiales tras una serie de acciones que lo llevaron a tener problemas con la justicia. Luego de haber sido denunciado por la madre de su hija Jamaica, Tamara Báez, por no cumplir con sus obligaciones como padre, el músico ingresó al registro de deudores alimentarios teniendo restricciones para salir del país. Semanas más tarde, en Uruguay fue acusado de estafa tras la cancelación de tres shows en dicho país.

Ahora, un nuevo escándalo vuelve a tenerlo como protagonista. Según la información brindada en los medios, el mentor del estilo RKT fue acusado de robarse una moto policial, lo que generaría que se incrementen sus antecedentes penales.

L-Gante | Instagram

L-Gante vuelve a desafiar a las autoridades

De acuerdo con lo trascendido, el pasado 28 de septiembre L-Gante brindó un mega show para nueve mil personas en la ciudad de Roque Peña para celebrar el 112 Aniversario de dicha localidad. Una vez terminado el recital, el artista tomó su auto de alta gama y se fue a toda velocidad del lugar dando inicio a una persecución por parte de los efectivos de la Superintendencia de Seguridad Región Interior Centro. Al momento de ser alcanzado, aparentemente, el solista se habría robado una moto de la policía local: “Circuló a alta velocidad y protagonizó una maniobra con una moto policial”, sostuvieron desde la agencia Noticias Argentinas.

El operativo fue desplegado en la intersección de las calles Gutiérrez y Soler, donde Elian Valenzuela descendió de su BMW negro y procedió a subirse "a una moto Rouser para avanzar unos metros y luego retornar a su auto”. No conforme con no acatar la orden de detención y desafiando a las autoridades, “se subió a una moto policial Gilera Boge 300 conducida por el Oficial Inspector Walter Andrés Giacone” y manejó durante varios metros, pudiendo ser reducido.

La nueva situación procesal de L-Gante

De inmediato, la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, a cargo de Luciano Di Grasia, inició actuaciones contra L-Gante caratulando al delito como hurto en grado de tentativa. Esta denuncia culminó en la imputación. “Elián Valenzuela en forma intespectiva se sube y aborda el móvil policial del motovehículo marca Gilera modelo Boge 300 dominio y la patente, a cargo del oficial Inspector Walter Giacone”, explicó Mauro Szeta en Lape Club Social (América TV). Sergio Lapegüe, intentando entender la trama, preguntó si el intérprete intentaba huir de sus fans. “Supuestamente, la imputación que le están haciendo es que en ese descontrol en plena ruta, ocurre eso. Finalmente, la policía lo detiene y recupera la moto del personal policial”, agregó el periodista de policiales.

L-Gante | Instagram

Con esta nueva imputación, la situación de L-Gante con la justicia vuelve a estar en un punto crítico ya que los malos comportamientos del joven lo podrían terminar perjudicando severamente. Por el momento habrá que esperar a que se hagan públicos más datos y pruebas y ver cuál será la decisión final de los jueces y fiscales que intervienen en esta causa.

NB