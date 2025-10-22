L-Gante está protagonizando una fuerte guerra mediática y legal contra su exrepresentante, Maxi El Brother. Según dieron a conocer, el cantante tuvo una fuerte pelea contra él, debido a que se habría robado una millonaria cifra del trabajo del artista. Alejandro Cipolla, representante de Elián, reveló una particular historia sobre un bolso "lleno de plata", que confirmaría esta situación que vivía L-Gante, y el famoso robo que él denunció.

L-Gante, Maxi El Brother

Bolso "lleno de plata" y escándalos: La polémica de Maxi El Brother y L-Gante

Maxi El Brother era el representante de L-Gante y mano derecha del cantante. Desde el comienzo de su carrera, el artista expresó el estima que le tenía a su amigo y lo mucho que confiaba en él para la organización de su dinero y sus eventos. Sin embargo, en los últimos días, la situación dio un giro inesperado, cuando dejó de estar relacionado con él, y lo denunció por un supuesto robo millonario. En Mujeres Argentinas (eltrece), Alejandro Cipolla reveló una anécdota que confirmaría este suceso.

“El grado de ingenuidad que tiene L-Gante se nota”, subrayó el letrado. Según contó, había realizado un concierto muy importante en las últimas semanas, y al momento de recibir el pago Cipolla notó que no era lo que correspondía. “A él le llevaron el dinero, supongamos que eran unos 10 mil dólares, que al cambio de ese momento serían 10 millones de pesos. A él le dieron un millón y medio de pesos en billetes de 100, en un bolso de plata”, detalló.

El cantante estaba contento con lo recibido, pero cuando el letrado le preguntó si sabía cuánto, solo recibió como respuesta: ‘Es un montón’. "Yo le dije que no, que en dólares no era nada. Pero él se quedó y siguió en la suya. Esto es para que veas cómo es él. Es una persona muy ingenua. Le compraban autos de alta gama pero que estaban fundidos", agregó. De esta manera, todos quedaron sorprendidos, y preguntaron si no se trataba de la plena confianza que L-Gante le tenía a Maxi El Brother.

Alejandro Cipolla aseguró que el exrepresentante le manejaba la vida al artista, y así se había estado llevando todo lo que él ganaba. “En un momento no tenía ni plata para tener la heladera llena. Le daban la plata de a cuenta gotas, muy de a poco. Él no tenía ni control de su vida: Maxi le decía qué comer, qué no, qué desayunar y le daba la plata de a poquito”, cerró el letrado. L-Gante borró todas las fotografías de su cuenta de Instagram, y solo dejo un comunicado asegurando que se mantendría con la disquera y lejos de Maxi El Brother. Por su parte, el empresario mantiene su cuenta en privado, alejándose de los posibles ataques de los usuarios.

A.E