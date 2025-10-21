Cuál fue el rol clave de Wanda Nara para que L-Gante se separe de su manager, Maxi el Brother

Wanda Nara tuvo un rol clave en una decisión que marcó un antes y un después en la carrera de L-Gante. Su intervención coincidió con el momento en que el cantante se distanció de Maxi el Brother, su representante de larga data, en medio de cambios que impactaron en su entorno profesional.

El impactante rol que ocupó Wanda Nara en la separación de L-Gante y su manager

Wanda Nara ocupó un lugar central en una decisión que representó un punto de inflexión en el recorrido artístico de L-Gante. Su participación coincidió con el momento en que el músico se alejó de Maxi el Brother, quien fue su representante durante años, en un contexto marcado por ajustes en su equipo de trabajo y definiciones que modificaron su dinámica profesional.

Wanda Nara, L-Gante y Maxi el Brother

Según se reveló en el programa Mujeres Argentinas (El Trece), la empresaria habría tenido un papel determinante en ese proceso, al influir directamente en la decisión del artista de cortar vínculos con quien lo acompañó desde sus inicios. “Cuando estuvieron en pareja, Wanda le dijo a L-Gante: ‘acá hay algo que no está bien’”, comentó Gustavo Mendez.

Esa frase, que surgió en el marco de una conversación privada entre Wanda Nara y L-Gante, fue interpretada como el punto de partida de una serie de cuestionamientos que llevaron al cantante a revisar el manejo de sus negocios. “La aparición de Wanda Nara fue crucial en esta historia porque a Wanda se le puede criticar cualquier cosa, pero que tiene mente empresaria, eso es imposible de negarlo”, comentó Pampa Mónaco.

En la misma línea, el periodista destacó que la empresaria, cuando vio la relación entre el cantante y Maxi el Brother, se dio cuenta que algo no estaba bien. “Y cuando Wanda puso un pie en la relación entre L-Gante y Maxi se dio cuenta de que pasaban cosas y que L-Gante generaba algo que no recibía”, continuó.

Por su parte, Amalia Guiñazú detalló que la diferencia que había entre el ingreso de cada uno por los contratos era grande: “Es que era mucha la diferencia. ¿Era un 70-30?”. Además, Gustavo Méndez, reveló que la propia Wanda Nara le habría hecho ver al artista que algo estaba pasando entre él y su manager.

L-Gante y Maxi el Brother

“Wanda le decía ‘Elian, explotaste en el 2020, plena pandemia, con ese tema con DJ Papu, con la RKT Session’. Ahí pasó a tener 200 millones de views, salió del barrio. El día que se pega ese tema, Elian vendía sándwiches de milanesa con Tamara Báez y barbijos. Recordemos, fue un antes y un después. Y le decía ‘vos no podés estar tocando en un boliche’. Disculpenme, pero le dijo así Wanda a L-Gante 'en un boliche en Liniers'”, añadió el panelista.

El comunicado de L-Gante al terminar su vínculo profesional con Maxi el Brother

En las últimas horas, el cantante compartió en sus redes sociales un comunicado que dejaba en claro la separación del vínculo profesional que formaban él y Maxi el Brother. “quiero contarles que desde hoy comienza una nueva etapa en mi carrera. He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación”, inició.

L-Gante

Además, se tomó el trabajo de agradecerles a todos sus seguidores y llevar calma a las empresas con las que ya había firmado contrato. “También quiero llevar tranquilidad a todas las empresas y productores que hayan contratado algún show conmigo. Todos los contratos vigentes serán respetados. Gracias por el apoyo de siempre. Se viene una nueva etapa y voy con todo”, concluyó.

Wanda Nara tuvo un rol clave en la separación de L-Gante y su manager, Maxi el Brother, en un contexto de revisión profesional que marcó un cambio en la estructura del equipo del cantante. Su intervención coincidió con decisiones que derivaron en el cierre de una etapa laboral y la apertura de nuevas posibilidades.

VDV