Hoy, 10 de diciembre, Wanda Nara celebra un nuevo cumpleaños, después de haber atravesado un año cargado de escándalos y polémicas a partir de su separación con Mauro Icardi, encontró el amor nuevamente y blanqueó su relación con su nuevo enamorado, L-Gante.

En este sentido, la empresaria llega a sus 38 años más enamorada que nunca, y lo demuestra cada vez que tiene la oportunidad, desde historias de Instagram, salidas públicas, cantos en los escenarios y muestras de amor que no se esfuerzan por ocultar.

Wanda Nara y L-Gante, más enamorados que nunca.

Qué le regaló L-Gante a Wanda Nara por su cumpleaños

A partir de esto, L-Gante fue consultado por LAM en búsqueda de declaraciones sobre su relación con Wanda Nara, su vínculo con la China Suárez y su opinión sobre su expareja, Tamara Baez. Sin embargo, entre todas sus palabras, lo que más se destacó es su amor por la mediática.

De esta forma, frente a la pregunta sobre qué le iba a regalar a su pareja, L-Gante afirmó que no sería la primera vez que le da un obsequio a su amada, y que este, sería un regalo más de todos los que le da desde que inició su relación: "Yo vengo dando regalos desde hace tiempo, no es algo singular lo del día de hoy”.

Sin embargo, la columnista Yanina Latorre quiso indagar más y le preguntó qué cosas le había regalado: “No lo voy a decir. No puedo decir qué es lo que le voy a regalar, porque me van a ca… la sorpresa. Ahora se van a enterar cuando se hagan las 12".

Por otro lado, le preguntaron por la China Suárez, y él aseguró que no se involucra en la polémica: “No genero problemas con nadie, trato bien a todos. Que le quede lo mejor de mí a toda la gente”. Asimismo, afirmó que no se arrepiente de haber hecho una canción con la actriz: “No me arrepiento de nada, hago todo de buena fe”.

L-Gante confirmó estar en una nueva etapa con Wanda Nara.

Más adelante, Pepe Ochoa le preguntó por los dichos de su ex respecto a una supuesta infidelidad por parte del cantante hacia Tamara Baez, pero el artista lo negó y, si bien expresó haber conocido a Wanda hace tiempo, sostuvo que pensar que le fue infiel a la madre de sus hijos con ella es “irrazonable”.

“Respeto los ideales de cada uno y también me gustaría que respeten los míos, pero no se puede pedir todo en el mundo. Me ocupo de lo mío y no me importa mucho lo que digan los que no son de mi círculo”, dijo Elián, y dio a entender que Tamara baez dejó de pertenecer a su espacio privado hace tiempo.

De esta forma, continuó hablando de Wanda, y cuando le consultaron sobre si está enamorado, su respuesta fue un poco confusa: “Me mantengo bien”. Sin embargo, continuó aclarando: “Es una etapa de cambios. Me mantengo sano y apegado a las cosas que me hacen bien, y eso me genera amor hacia esa persona y hacia mí mismo”.

Además, agregó: “En mis dos años y medio pasado ya me divertí mucho y la pase bien. Ahora estoy en otra etapa”. De esta manera, L-Gante dejó en claro que para él su relación con Wanda va mucho más allá de un simple noviazgo, sino que también representa una nueva etapa de cambios positivos en su vida, algo que demostró con sus palabras y su detalle en la fiesta de Wanda, que fue grabado por los invitados: un ramo enorme de flores antes de soplar la velitas.

VFT