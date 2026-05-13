Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré estarían preocupados por sus hijos: qué hizo la China Suárez

La China Suárez con sus tres hijos, Magnolia, Amancio Vicuña y Rufina Cabré se mostraron en pleno festejo de la victoria de Mauro Icardi con el Galatasaray en Turquía. Sin embargo, la celebración se vio empañada por los rumores que indican una nueva tensión entre la actriz y los padres de los nenes, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré.

El acuerdo de la China Suárez con Benjamínn Vicuña y Nicolás Cabré

Tras varias idas y venidas, la China Suárez acordó con Benjamínn Vicuña y Nicolás Cabré un régimen de viaje para que los nenes pudieran estar con ella en Estambul y con sus respectivos padres en Argentina. Sin embargo, Laura Ubfal sacó a la luz que ese acuerdo se habría modificado.

La China Suárez y Mauro Icardi//Instagram

“Vicuña y Cabré extrañando a sus hijos, hermetismo y preocupación. Los niños ya deberían estar en la Argentina, pero la madre pidió unos días más de prórroga para traerlos al país. Están en Turquía desde el pasado 30 de marzo”, informó la periodista, haciendo referencia de que la actriz hizo cambios en lo pactado.

Nicolás Cabré y su hija Rufina//Instagram

El problema que tendrían Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré con la China Suárez

Aunque la relación entre la China Suárez y Nicolás Cabré presenta mayor flexibilidad y un acuerdo definido, con Benjamín Vicuña la situación sería diferente. Según trascendió en los últimos meses, otro motivo de conflicto y tensión es la educación de los niños, un asunto que para el actor chileno es de suma importancia y prioridad.

“Ellos manifestaron de una manera u otra que quieren y necesitan el reencuentro con sus respectivos hijos y por lo que pudimos averiguar en medio de este hermetismo, porque nadie quiere hablar de más, lo que supimos es que la actriz eligió demorar su regreso para acompañar a Mauro Icardi en un momento delicado de su carrera futbolística”, explicó Laura Ubfal.

Benjamín Vicuña con sus hijos//Archivo

En este contexto, la comunicadora señaló que Benjamín Vicuña estaría preocupado por el futuro de los niños en los próximos meses y detalló: “El ex marido de Wanda Nara, quien también hace tiempo no ve a sus hijas, tiene que definir su futuro profesional al irse del Galatasaray y esto también marcará su próxima residencia, con lo cual involucra a China y a sus hijos. Hay otra versión que tiene que ver con el calendario escolar de los chicos, que llevaría la demora en el regreso hasta a 45 días. Un tema que debería resolverse entre junio y julio, según dicen”.

Mientras tanto, el presente de la China Suárez vuelve a quedar en el centro de la escena no solo por su relación con Mauro Icardi y su vida en Turquía, sino también por las decisiones familiares que impactan de lleno en la dinámica con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré.