Noelia Marzol mostró la nueva decoración de su living que comparte con Nicolás Cabré y Rocío Pardo, un espacio pensado para integrar comodidad y estilo bajo una estética moderna. La ambientación incorpora materiales naturales y tonos neutros, con detalles que marcan la identidad del ambiente y que invitan a descubrir cómo se integran en la propuesta general de la casa, sumando elementos que refuerzan la continuidad visual y la funcionalidad.

La nueva decoración del living de Noelia Marzol que comparte con Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Noelia Marzol presentó la renovación de su living con guiños a Nicolás Cabré y Rocío Pardo, con una propuesta que combina elementos contemporáneos y orgánicos. La elección de piezas clave y la integración de texturas naturales definen la nueva etapa del espacio, manteniendo la expectativa sobre los detalles que completan la ambientación y su funcionalidad en la vida cotidiana.

Noelia Marzol

A través de su cuenta de Instagram, la reconocida actriz compartió una serie de fotos donde mostró cómo quedó su propiedad luego de algunos arreglos. "¡Ahora sí! Con muchísima felicidad, ¡les presentamos nuestro nuevo hogar! ¡Después de mucho trabajo, ahora resta disfrutar! Celebrar logros me cuesta, pero tendré que aprender”, escribió en su posteo la conductora. La decoración se apoya en elementos naturales como madera, fibras y textiles suaves, que aportan personalidad.

La publicación de Noelia Marzol dejó ver que los arreglos decorativos de su living tienen algunos guiños hacia Nicolás Cabré y Rocío Pardo. La propuesta se centra en materiales naturales y tonos neutros, logrando un equilibrio entre lo contemporáneo y lo acogedor. Este espacio se organiza en torno a un gran sofá beige con múltiples almohadones, acompañado por mesas de madera de diseño minimalista y detalles decorativos.

Living de Noelia Marzol

Además, la ambientación central se completa con cortinas livianas que permiten el ingreso de luz natural a través de grandes ventanales, lámparas colgantes de estilo artesanal y paredes que combinan texturas rústicas con elementos contemporáneos. La presencia de muebles con respaldos y asientos tejidos en ratán refuerza la tendencia hacia lo orgánico y lo sustentable, mientras que los accesorios aportan un toque elegante.

Living de Noelia Marzol

Uno de los detalles más comentados de la nueva decoración de Noelia Marzol es el sillón XL que se incorporó al living, pensado para disfrutar de reuniones y momentos de ocio. El mueble fue elegido por su tamaño y su diseño, convirtiéndose en un punto de encuentro dentro de la casa. Su tamaño y comodidad lo transforman en el centro de la sala, acompañando la estética general y reforzando la idea de un espacio abierto.

Con estilo minimalista y detalles rústicos: La decoración de la casa de Noelia Marzol

La casa de Noelia Marzol logra un equilibrio entre lo moderno y lo orgánico, ofreciendo ambientes que transmiten calidez y practicidad en cada detalle. La integración de espacios abiertos permite que el living, el comedor y la cocina se conecten bajo una misma línea estética, reforzando la idea de continuidad visual. La luz natural, presente en cada rincón, potencia la sensación de amplitud y refuerza la estética cálida que caracteriza a la vivienda.

La casa de Noelia Marzol

Como corazón de su living exterior, se destaca un sofá beige con múltiples almohadones que domina la escena, acompañado por mesas de madera de líneas simples y detalles decorativos. Los grandes ventanales son adornados por cortinas livianas, generando una atmósfera abierta conectada con el jardín exterior. Los detalles decorativos aportan textura y continuidad visual, reforzando la idea de un ambiente pensado para la vida cotidiana.

El comedor, el living y los espacios exteriores refuerzan la integración entre lo moderno y lo natural. La cocina de Noelia Marzol combina muebles blancos con detalles en madera clara y una mesa central que funciona como punto de encuentro. En el área exterior, una isla de granito con parrilla y horno se acompaña de banquetas de madera con asientos tejidos, creando un sector ideal para compartir. La escalera y los rincones decorativos mantienen la misma línea, con bancos rústicos y plantas que aportan frescura.

La casa de Noelia Marzol

Noelia Marzol mostró la nueva decoración de su living que comparte con Nicolás Cabré y Rocío Pardo, un espacio que combina modernidad, calidez y funcionalidad. La incorporación del sillón XL pensado para reuniones familiares se convirtió en uno de los detalles más destacados, acompañando una propuesta que integra materiales nobles, tonos neutros y elementos naturales.

VDV