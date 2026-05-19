La primera gala de Juliana Awada tras separarse de Mauricio Macri junto a su mamá, Pomi Baker

La reaparición pública de Juliana Awada tuvo un detalle imposible de pasar por alto: por primera vez desde que confirmó su separación de Mauricio Macri en enero de 2026, asistió sola a un evento de gala. La ex primera dama eligió la tradicional Comida Anual Solidaria de la Fundación Fernández para volver a mostrarse en sociedad y lo hizo acompañada por una de las personas más importantes de su círculo íntimo: su mamá, Pomi Baker.

Julia Awada y Pomi Baker

Así fue la primera salida de soltera de Juliana Awada

Juliana Awada y su mamá, Pomi Baker, posaron juntas sobre la alfombra bordó del Palacio Libertad, donde se celebraron los 30 años de trabajo de la Fundación Fernández en el Hospital Dr. Juan A. Fernández. Mientras Mauricio Macri figuraba entre los invitados esperados de la noche, finalmente no asistió al evento, lo que terminó reforzando aún más el perfil íntimo y familiar de la aparición de empresaria.

Para la ocasión, la diseñadora apostó por un vestido largo azul noche completamente cubierto de microbrillos. El diseño, de líneas rectas y elegantes, incluía mangas francesas y escote cerrado, manteniendo la estética minimalista y sofisticada que caracteriza a la empresaria desde hace años. Sin embargo, una abertura lateral pronunciada aportó un toque sensual y moderno que estilizó la silueta sin perder sobriedad.

Juliana Awada y Pomi Baker en la gala de la Fundación Fernández (Foto: CARAS)

Además, la ex primera dama completó el estilismo con un clutch negro satinado y sandalias oscuras minimalistas, dejando que el vestido fuera el gran protagonista del look. En cuanto al beauty look, llevó ondas suaves y maquillaje luminoso en tonos neutros, reafirmando su preferencia por la elegancia natural y descontracturada.

Pomi Baker, por su parte, eligió un vestido negro con transparencias y detalles de encaje, acompañado por un abrigo oscuro con terminaciones de piel, logrando una propuesta clásica y sofisticada para la noche solidaria.

Juliana Awada en la gala de la Fundación Fernández (Foto: CARAS)

El evento organizado por la Fundación Fernández reunió a empresarios, figuras de la cultura y autoridades de la salud para celebrar tres décadas de trabajo junto al Hospital Fernández. Entre los anfitriones estuvo la presidenta honoraria, Mirtha Legrand. La gala tuvo como objetivo agradecer a quienes acompañan a la fundación y recaudar fondos para continuar mejorando la atención de los pacientes del hospital público.

La aparición de Juliana Awada se dio apenas semanas después de mostrarse disfrutando de una escapada familiar en Brasil junto a su sobrina Chiara Rossi, donde compartió imágenes de días de descanso frente al mar y momentos de desconexión en hoteles de lujo. Esta vez, lejos de las playas y el perfil relajado de sus vacaciones, la empresaria volvió al centro de la escena social porteña con una imagen elegante, serena y acompañada por su madre.