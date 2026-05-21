Así es el living de Esmeralda Mitre: estilo campestre, paredes llenas de libros y una impactante chimenea

Esmeralda Mitre mostró el living de su casa con estilo campestre, paredes llenas de libros y una impactante chimenea. La biblioteca ocupa gran parte del espacio y se combina con objetos que refuerzan la identidad del ambiente, mientras que el hogar se convierte en el centro de la escena y aporta calidez. La disposición de cada elemento revela una propuesta pensada para la lectura y el encuentro, con detalles que integran funcionalidad y estética.

Paredes llenas de libros y una gran chimenea: El impactante living de Esmeralda Mitre

Esmeralda Mitre sorprendió a todos al mostrar imágenes del living de su casa, donde cada rincón revelaba un estilo campestre, donde las paredes repletas de libros y la chimenea marcan el carácter del espacio. La mesa cubierta de papeles y objetos decorativos se integra con la biblioteca y completa la composición, mientras la iluminación refuerza la atmósfera general. La combinación de materiales naturales y piezas distintivas muestra un ambiente que transmite equilibrio.

Esmeralda Mitre

A través de sus redes sociales, la reconocida actriz compartió un video en su cuenta de Instagram donde se la podía ver con un look cómodo. El posteo la mostró con un pantalón largo en color negro suelto, con una remera de escote en V de mangas largas. La imagen la mostró disfrutando del calor de su estufa de leña junto a su pequeño gato. Además, la publicación les permitió a sus seguidores conocer parte de la propiedad.

El living de la casa de Esmeralda Mitre se organiza alrededor de una biblioteca amplia que ocupa gran parte de las paredes, con estantes repletos de libros de distintos tamaños y colores, dispuestos tanto en forma vertical como horizontal. Frente a este sector se ubica una mesa cubierta con pilas de libros, papeles y objetos decorativos. Entre ellos destacan dos floreros y, en medio, un adorno para colocar velas grandes, aportando un detalle distintivo.

El living de Esmeralda Mitre

La decoración de este ambiente se completa con una escultura de figura humana con sombrero, ubicada junto a la biblioteca, que introduce un elemento decorativo particular. El piso de madera sostiene la propuesta general y se integra con el mobiliario, mientras que la variedad de colores aporta un dinamismo visual al espacio. La disposición de los elementos muestra un espacio pensado para la lectura y el encuentro; la chimenea se convierte en protagonista.

El estilo campestre del living de Esmeralda Mitre

“¡Muy feliz en mi casa, que es la extensión de mi ser, con mi gatito y el fuego que me abraza!”, escribió Esmeralda Mitre en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram. Esta frase dejó entrever a los seguidores de la artista que este espacio de su casa no solo es un living con decoración cuidada, sino también un lugar donde combina su rutina con encuentros familiares. Cada objeto parece seleccionado para mantener coherencia con el estilo general, sin recurrir a excesos ni sobrecarga visual.

El living de Esmeralda Mitre

El estilo campestre del living se sostiene en la elección de materiales naturales y en la fuerte presencia de la madera. La biblioteca, con su gran cantidad de libros, marca el carácter intelectual del espacio, mientras que la chimenea aporta funcionalidad y se convierte en un punto de reunión. La combinación de ambos elementos define la fuerte impronta del ambiente y lo diferencia de otras propuestas más tradicionales.

La iluminación cálida de este sector de la casa de Esmeralda Mitre refuerza la sensación de calma y se integra con los detalles decorativos. Los floreros y las lámparas para velas aportan textura y variedad, mientras que la escultura introduce un guiño artístico dentro de la composición. Cada objeto parece seleccionado para mantener coherencia con el estilo general, sin sobrecargar el ambiente. La disposición de los elementos muestra una búsqueda de equilibrio, donde cada pieza se integra a la perfección.

Esmeralda Mitre mostró el living de su casa con estilo campestre, paredes llenas de libros y una impactante chimenea, un espacio que se organiza en torno a una biblioteca amplia y objetos decorativos que refuerzan la identidad del ambiente. La presencia de estantes repletos de libros y piezas artesanales se integra en una composición clara y equilibrada. La estufa, acompañada por un canasto de leños, se convierte en el centro del lugar y aporta funcionalidad dentro de la propuesta.

VDV