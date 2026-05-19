La inesperada confesión de Tiziano Gravier sobre Valeria Mazza: “Siempre fue mano dura”

Aunque muchos lo conocen por ser el hijo de Valeria Mazza y del empresario Alejandro Gravier, Tiziano Gravier logró construir su propio camino dentro del deporte de alto rendimiento. A sus 24 años, el joven se consolidó como uno de los máximos referentes argentinos del esquí alpino, representado incluso, al país en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Valeria Mazza y Tiziano Gravier

Sin embargo, detrás de los logros deportivos y de una vida marcada por la exposición mediática, existe una historia familiar atravesada por la disciplina y la exigencia académica. En una reciente entrevista con Cecilia Ruffa para DeporTV Textual, Tiziano Gravier sorprendió al hablar de la estricta crianza que recibió por parte de sus padres, especialmente de Valeria.

La confesión de Tiziano Gravier sobre las reglas en su casa

Durante la charla, Tiziano Gravier recordó que en su familia el deporte nunca estuvo por encima del estudio y que las reglas eran muy claras: “En casa siempre fueron bastante firmes mis papás, que está todo bueno el deporte, lo que hagas y todo, pero si no aprobás el colegio, se corta”, reveló.

Lejos de mostrarse rebelde frente a esa exigencia, Tiziano Gravier contó que siempre intentó cumplir con las expectativas familiares: “Era bastante buen alumno y tampoco hacía mucho problema”, dijo entre risas, antes de admitir con sinceridad: “Si estoy sincero, era medio c... en ese sentido y era buen alumno”.

Cómo era Valeria Mazza con el estudio de sus hijos

En otro momento de la entrevista, Tiziano Gravier explicó que, más allá de un llamado de atención escolar, lo que realmente le preocupaba era la reacción de sus padres en casa: “Me preocupaba más lo que me dirían ellos”, reconoció. Fue entonces cuando habló directamente sobre el rol de su madre en la educación familiar: “En casa Valeria siempre fue muy mano dura en ese sentido”, aseguró.

Tiziano Gravier

Como ejemplo de esa disciplina, Tiziano Gravier contó que durante toda la secundaria nunca se llevó una materia. Una exigencia que, según dejó entrever, fue clave tanto para sostener sus estudios como para desarrollar la constancia que hoy aplica en el deporte profesional.