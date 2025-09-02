Gimena Accardi y Andrés Gil se volvieron protagonistas de una polémica, durante la separación con Nicolás Vázquez. Los actores compañeros en la obra "En otras palabras" fueron rumores de infidelidades, cuando ella confirmó que había estado con otra persona durante su relación con Vázquez. Entre dichos y desmentidas, los usuarios notaron un momento entre ambos que catapultó nuevas especulaciones sobre el vínculo que los une.

Gimena Accardi y Andrés Gil en el ojo de la tormenta: El momento que definiría su vínculo

La relación de Gimena Accardi y Andrés Gil siempre fue muy unida y de gran conexión actoral. Ambos protagonizan la obra dirigida por Nicolás Vázquez, "En otras palabras", que los llevó a grandes premios y ovaciones en toda la Argentina. Sin embargo, su vínculo estuvo bajo la lupa mediática, luego de que Gimena y Nicolás se separaran, y ella revelara que le había sido infiel durante su relación. Muchos usuarios de las redes sociales apuntaron contra el compañero de trabajo, y salieron fuertes críticas dado que su pareja, Candela Vetrano​, estaba teniendo su primer hijo.

Rápidamente, ambos salieron a desmentir lo ocurrido, y la propia actriz aseguró que se trataba de "un random", y no de su compañero de trabajo. De esta manera, demostraron que su conexión seguía intacta en la gira que continuó, con la ausencia de Vázquez. Según dieron a conocer, la obra fue un éxito y los rumores habrían desaparecido entre ellos. Sin embargo, en las últimas horas, una fotografía que subió Accardi catapultó nuevas especulaciones sobre su vínculo con Gil.

Debido al momento que habría captado, los usuarios no dejaron pasar una actitud que tuvieron ambos, y que generaba tensión al verlo. La que lo dio a conocer fue Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame. En su cuenta de Instagram, compartió la foto del elenco de "En otras palabras", donde celebraban el final de la gira. Uno de sus seguidores le escribió y destacó la gran distancia entre los protagonistas del teatro. "¡Me genera incomodidad hasta a mí!", expresó la panelista, coincidiendo con su seguidor.

El momento entre Gimena Accardi y Andrés Gil que catapultó nuevas especulaciones

Por el momento, Gimena Accardi y Andrés Gil mantuvieron el silencio respecto a los nuevos dichos. La realidad es que ellos sentenciaron su relación frente a los medios de comunicación, y se alejaron de los rumores que seguían creciendo. Por su parte, Nicolás Vázquez se encuentra en medio del divorcio con la actriz, mientras que Candela Vetrano dejó en claro de que no hay una crisis en su familia actual, y alejando a Andrés de los dichos en su contra.

